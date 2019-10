A kombinált, zsíros bőr kezelése

A kombinált, zsíros bőr jellemzői

A bőr olajtermeléséért a faggyúmirigyek, vagyis a bőrben található külső elválasztású, zsírtermelő mirigyek felelősek. Kivezető csövük a szőrtüszőkbe torkollik, a termelődött faggyú ezen keresztül jut a bőrfelszínre, ahol a hám védelmét és zsírozását látja el. Kombinált, zsíros bőr esetén a fő probléma, hogy a faggyú mennyisége megnövekszik, minősége, összetétele megváltozik, ami kellemetlen tüneteket eredményezhet.

A bőrtípus legfontosabb ismertetőjegyei közé tartozik a zsíros, olajosan csillogó bőr, illetve a tág pórusok. Ez az úgynevezett T vonalon, az arc közepén, a homlokon, az orron és az állon a legjellemzőbb (az arcbőr többi része akár normál vagy száraz is lehet), ahol mitesszerek, pattanások, súlyosabb esetben akné is kialakulhat. Megjelenésük hátterében nemcsak a faggyú nagy mennyisége áll, hanem olajsavtartalmának megnövekedése is, a bőrfelszínt bevonó olajos réteg ugyanis gátolja a bőrlégzést.

A faggyú ezenkívül serkenti a hiperkeratinizációt, vagyis a bőr elszarusodását, ami szintén ronthatja a bőr állapotát. A hiperketainizáció lényege, hogy az elhalt hámsejtek a nagy mennyiségű faggyú miatt nem tudnak leválni a bőrfelszínről, és a faggyúval összekeveredve faggyúdugaszokat, komedókat hoznak létre. Ezek eltömítik a faggyúmirigyeket, és mitesszereket, pattanásokat okozhatnak. Az eltömődött faggyúmirigyek ráadásul kedvező terepet biztosítanak azoknak a baktériumoknak is, amelyek az akné kialakulásáért felelősek.

A faggyú mennyisége megnő, minősége, összetétele pedig megváltozik. fotó: iStock

Kiket érinthet?

A kombinált, zsíros bőr leggyakrabban a serdülőket érinti a szervezetükben végbemenő hormonális változások miatt. Általában 12-14 éves korban a legerősebbek a tünetek; a pattanások jellemzően a bőr zsírosabb részein, az arcon, a mellkason és a háton jelentkeznek. Bár a serdülők bőrével ellentétben a felnőtt nők bőre sokkal kevésbé van kitéve a túlzott faggyútermelésnek, 30 éves kor fölött is sokan küzdenek a kombinált, zsíros bőr által okozott panaszokkal. A bőrhibák nagy része ilyenkor inkább az áll és az állkapocs, valamint nyak környékére korlátozódik. A háttérben szintén állhatnak hormonális változások, de a genetika, a rosszul megválasztott kozmetikumok, illetve bizonyos életmódbeli tényezők egyaránt felelősek lehetnek.

Így kezeljük

A kombinált, zsíros bőr kezelésének elsődleges célja az egészséges faggyúmennyiség kialakítása. Ha a bőr újra képes lesz szabályozni a termelődő zsírsavak mennyiségét és minőségét, a faggyútermelés lecsökken, és szép lassan a bőrhibák is eltűnnek.

Az első és legfontosabb a helyes arcápolási rutin kialakítása, amelynek 3 kulcsfontosságú része van: a tisztítás, a bőr felkészítése az ápoló készítmények használatára, illetve a hidratálás. Figyeljünk arra, hogy csak speciálisan ennek a bőrtípusnak a kezelésére kifejlesztett készítményeket használjunk, ellenkező esetben maradandó bőrhibák is kialakulhatnak. Ne feledjük: ha az arcbőrnek vannak szárazabb, hámló, esetleg rosaceás részei is, akkor ezeket a területeket külön kell kezelni.

Kerüljük el az irritáló, alkoholtartalmú, szárító hatású termékeket, mert bőrünk, hogy védekezzen a kiszáradás ellen, csak még több faggyút fog termelni. Ugyanilyen eredménye lehet a túltisztításnak is, így elegendő, ha naponta kétszer, reggel és este foglalkozunk a bőrünkkel. Kiegészítő kezelésként heti 1-2 alkalommal célszerű egy alapos, de kíméletes radírozást is beiktatni. Ennek során eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, megújítjuk a bőrsejteket, így a faggyú is normálisan tud ürülni. Tartózkodjunk a mitesszerek, pattanások piszkálásától, mert azzal csak növeljük az elfertőződés, hegesedés esélyét.

Bár a napfénynek számtalan jótékony hatása lehet, érdemes napvédő krémet használnunk. A túlzott mennyiségű napfény miatt a szaruréteg megvastagodhat, ez pedig elősegíti a bőrhibák kialakulását, illetve a faggyú és a hámsejtek megragadását a faggyúmirigy tüszőjében.

Amire még figyelnünk kell

Életmódunk szintén befolyásolhatja bőrünk állapotát. A kombinált, zsíros bőrnek nem kedvez a dohányzás, a túlzott stressz, az alkoholfogyasztás, a finomított cukorban, állati zsírokban, egyszerű szénhidrátokban gazdag étrend, ahogy az sem, ha keveset mozgunk vagy alszunk. Ne feledjük: ha nem támogatjuk a szervezet normális működését, a bőrünk rögtön jelezni fog.

És végezetül még egy jó tanács: legyünk türelmesek! A megfelelően megválasztott készítmények és a helyes életmód segítségével ez a bőrtípus is újra friss és egészséges lehet, ám ehhez idő kell.