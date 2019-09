A mitesszereket ezért tilos nyomkodni

"A mitesszer tulajdonképpen elhalt bőrsejtek és faggyú keveréke, amely a levegővel érintkezve oxidálódik, és megfeketedik" - mondta el Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikusa. Hozzátette, hogy a kisebb, fekete faggyúdugók gyakran ürülnek spontán, a fehérek kitisztításához azonban sokszor szükséges tűt használni, mert felmelegített tetejük kiürül ugyan, de gyökerük gyakran bent ragad. Előfordul, hogy speciális eszközt, úgynevezett komedónyomót alkalmaznak, ha nem férhetnek hozzá a területhez ujjbeggyel.

A serdülőkori pattanások már 8-9 éves korban kijöhetnek, és bár az emberek 85 százalékát érinti a probléma, nagyjából 25 éves korra rendszeresen teljesen el is múlik. Részletek itt.

A mitesszerek jelenléte nem arra utal, hogy valaki nem tisztálkodik, éppen ezért nem is szabad tovább rontani a helyzetet a bőr erős, durva dörzsölésével. Ha viszont nem szabadulunk meg szakszerűen a mitesszerektől, a kis szépséghibákból nagyobb pattanások, akár gyulladások is kialakulhatnak, amelyek már valóban zavarják az esztétikus megjelenést.

Mit ne tegyünk a mitesszerekkel?

Ne vigyük túlzásba a tisztálkodást! Elég naponta kétszer gyengéden átmosni az arcot, a súrolástól ugyanis nem javul a helyzet, sőt csak tovább irritálhatjuk a problémás bőrt. Ha pedig még a bőr természetes védőköpenyét és hámfolytonosságát is felsértjük, mikrosérüléseket okozhatunk, további kórokozók előtt megnyitva az utat - vagyis a gyulladás súlyosbodhat. Éppen ezért a luffa szivacs és más, kemény szivacsok kerülendőek az arcon.

Elég naponta kétszer gyengéden átmosni az arcot, a súrolástól ugyanis nem javul a helyzet, sőt csak tovább irritálhatjuk a problémás bőrt. Ha pedig még a bőr természetes védőköpenyét és hámfolytonosságát is felsértjük, mikrosérüléseket okozhatunk, további kórokozók előtt megnyitva az utat - vagyis a gyulladás súlyosbodhat. Éppen ezért a luffa szivacs és más, kemény szivacsok kerülendőek az arcon. Ne használjunk durva bőrradírokat! Válasszunk gyengédebb készítményeket, amelyek nem tartalmaznak nagy szemcséket! A radírozás gyakoriságáról, szükséges idejéről - a benne lévő anyagok hatóideje nem csupán pár másodperc! - és a használatos készítményekről érdemes kozmetikus tanácsát kikérni.

Válasszunk gyengédebb készítményeket, amelyek nem tartalmaznak nagy szemcséket! A radírozás gyakoriságáról, szükséges idejéről - a benne lévő anyagok hatóideje nem csupán pár másodperc! - és a használatos készítményekről érdemes kozmetikus tanácsát kikérni. Ne nyomkodjuk az arcunkat! A nyomkodás nemcsak nem használ a mitesszereknek, hanem szakszerűtlenül végezve még mélyebbre is nyomhatjuk a salakanyagot a bőrbe. Így egyrészt megnöveljük a gyulladás esélyét, másrészt még a kivörösödött bőrrel is számolni kell. Ha a pattanások körüli lobgátat szétdörzsöljük, szinte biztosan tovább terjed a gyulladás a környező, még egészséges szövetekre is.

A nyomkodással könnyen ronthatunk a helyzeten

A mitesszerek helyes kezelése

Szakszerűen tisztítsunk le arcot! A napi kétszer, megfelelő készítménnyel végzett arcmosás nagyon hatásos a felülfertőződés kivédésére. Az is fontos, hogy tiszta törölközővel valóban szárítsuk meg a bőrt.

A napi kétszer, megfelelő készítménnyel végzett arcmosás nagyon hatásos a felülfertőződés kivédésére. Az is fontos, hogy tiszta törölközővel valóban szárítsuk meg a bőrt. Hidratáljunk! Bár sokan úgy gondolják, hogy a zsírosodásra hajlamos bőrnek fölösleges a hidratálás, mi több, talán nem is érzik komfortosnak bőrükön a zsírosabb, olajosabb krémeket, ez valójában nagyon fontos lépés a bőr egyensúlyának fenntartásához. Válasszunk könnyebb állagú, akár kifejezetten pattanásos, problémás bőrre kifejlesztett, évszaknak, napszaknak, kornak megfelelő termékeket!

Bár sokan úgy gondolják, hogy a zsírosodásra hajlamos bőrnek fölösleges a hidratálás, mi több, talán nem is érzik komfortosnak bőrükön a zsírosabb, olajosabb krémeket, ez valójában nagyon fontos lépés a bőr egyensúlyának fenntartásához. Válasszunk könnyebb állagú, akár kifejezetten pattanásos, problémás bőrre kifejlesztett, évszaknak, napszaknak, kornak megfelelő termékeket! A szakszerű kezelést bízzuk szakemberre!

"Pattanások, kitágult pórusok, aknés hegek, fokozott faggyútermelés esetében speciális kozmetikai kezelésekkel érhetünk el szép eredményeket. A mitesszerek eltávolítása, a bőr kozmetikai tisztítása az első lépés ahhoz, hogy a felpuhult bőrön és a kitágult pórusokon alkalmazhassuk a célzott kezeléseket. Azt is tudni kell, hogy a faggyúdugókat a megfelelő szögben kell nyomni, ami oldalt, például az állkapocs alatt házilag kivitelezhetetlen" - mutatott rá Peterman Krisztina.

"Erősen mitesszeres, tág pórusú, pattanásos bőrre remekül beválik az ózonkezelés, amely baktériumölő és mély fertőtlenítő hatású. Az úgynevezett aknelámpa is eredményre vezethet, amely egyrészt csökkenti a gyulladást, serkenti az új sejtek képződését, másrészt elpusztítja a baktériumokat. Komplexebb hatású a mélyhámlasztás, amely természetes úton avatkozik be a bőr és a kötőszövet struktúrájába. A bőrre felvitt hatóanyagok, például intenzív hatásúgyógynövényekbeindítják a bőr megfelelő mikrocirkulációját, vagyis élénkítik a nyirokkeringést és vérkeringést, és a regeneráció és rejuvenáció is aktívabbá válik. A dugók eltávolításával beindul a bőr méregtelenítése, amely a megfelelő konzisztenciájú, folyékony faggyú felszínre ürülésével zajlik. Kicsit erőteljesebb hatású kezelés a glycolsavas hámlasztás, amely szakértő által kivitelezve, kúraszerűen alkalmazva látványos eredményeket hozhat. A lényeg, hogy a mitesszerektől, pattanásoktól minden életkorban meg lehet szabadulni, a szép, tiszta, egészséges bőr bármikor visszanyerhető. Mivel bőrünk tükrözi pszichés és fizikai állapotunkat, és figyelmeztet, ha kibillentünk az egyensúlyi állapotból, érdemes ugyanúgy szakemberre bízni a kezelését, mint bármely más szervünk esetében" - tette hozzá a szakember.