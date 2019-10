Seborrheás arcbőr: mit jelent?

A seborrheás dermatitis elsősorban a hajjal fedett fejbőr korpásodásával hívja fel magára a figyelmet, de a tünetek megjelenhetnek az arcbőrön vagy a test egyéb területein is. A bármely életkorban fellépő, viszketéssel és kipirosodással járó problémák hol enyhülnek, hol újra fellángolnak, ha pedig nem kezeljük időben, sokszor már nemcsak kellemetlenné, hanem látványosan fájdalmassá válhatnak.

A tünetek megjelenése

Az elsősorban a fejbőrön, arcon, háton és a mellkason - esetleg a hajlatokban, végtagokon vagy lágyéki területen - megjelenő, a bőr fokozott faggyútermelésével járó kórképet seborrheás dermatitisnek nevezzük. A tünetei közé tartozik a kellemetlen viszketés, a fájdalmas kipirosodás, pikkelyesedés, valamint a bőr erőteljesen zsírosodása. A seborrhea az arcbőr sárgás-szürke elszíneződését okozhatja, gyakran sűrűn mitesszeres - főleg az arc középvonalán - illetve pehelyszerű plakkok képződhetnek a szemöldök, szakáll vagy bajusz területén.

A tünetek lehetnek enyhék, de kifejezetten látványosak és kínzóak is. A hangsúlyozottan nem fertőző seborrhea bármely korosztályt érintheti, de legjellemzőbb csecsemőkorban - amikor leginkább a koszmó formájában a fejbőrön, vagy a pelenkával fedett területen mutatkozik meg - majd újra fellángolhatnak serdülőkorban, valamint 40 éves kor felett. A seborrhea a férfiaknál gyakrabban fordul elő, mint a nőknél.

Miről árulkodik a fejbőr állapota? Mivel megbújik a hajunk alatt, hajlamosak vagyunk megfeledkezni fejbőrünkről - egészen addig, amíg zavaró bőrtünetek nem jelentkeznek rajta. Kattintson a részletekért!

A probléma kialakulásának okai pontosan nem ismertek, de megjelenésében szerepet játszhat a genetikai hajlam, a Malassezia nevű élesztőgomba elszaporodása, az időjárás-változás - hidegebb, szárazabb időben jellemzően romlik az állapot - a stressz, a fáradtság, valamint egyes betegségek, mint például a Parkinson-kór vagy a HIV-fertőzés. A kórkép általában jól kezelhető, de mivel periódusos jellegűen, könnyen visszatérhetnek a tünetek, ezért fontos, hogy már az első jeleknél alkalmazzunk rá célirányos kezelést.

Megfelelő tisztálkodás

Bár a seborrhea kialakulása nem függ össze a személyi higiéniával, azonban, ha a tünetek megjelennek, a tisztálkodásra különösen nagy figyelmet kell fordítani a felülfertőzések és az állapot romlásának elkerülése érdekében. A megfelelő ápolás megkezdése előtt mindig vegyük figyelembe az adott bőr típusát, a tünetek súlyosságát, valamint a seborrhea elhelyezkedését a testfelületen. Amennyiben az arcunk az érintett, a tisztítására használjunk speciálisan erre a célra kifejlesztett, illatanyag-mentes készítményeket - például habzó géleket - a hagyományos szappanok helyett.

A seborrhea kialakulása után a tisztálkodásra különösen nagy figyelmet kell fordítani. Fotó: iStock

Érdemes olyan termékeket választani, amelyek kímélik a kipirosodott bőrt és hatóanyag-tartalmuknál fogva felveszi a küzdelmet azoknak a mikroorganizmusoknak az elterjedése ellen, amelyek irritáló anyagai felelősek a tünetek kialakulásáért. Ha rendszeresen olyan arcelmosó szereket használunk, amelyek minimalizálják a faggyúkiválasztást - ami a Malassezia gomba elterjedéséért felelős - meggátolhatjuk a tünetek újbóli megjelenését.

Komplex készítmények

A tisztálkodás mellett fontos a speciális krémek használata is, különösen az egyik legvédtelenebb részünkön, az arcunkon. A seborrheás bőrre kifejlesztett készítmények gyorsan és hatékonyan képesek megszünteti a hámlást, csillapítják a bőrirritációt és fokozzák a komfortérzetet. Az olyan hatóanyagok, mint például az édesgyökér-kivonat, nemcsak megnyugtatják a bőrt, hanem csökkentik a gyulladásokat is. Szintén hatásos lehetnek a kókuszolajat tartalmazó arckrémek, amelyek tápláló és hidratáló hatásúak - akárcsak a barna tengeri hínár -, illetve azok, amelyekben algakivonat van, hiszen ezek a hatóanyagok amellett, hogy kondicionálnak, antioxidáns hatással is rendelkeznek.

A seborrheás bőr folyamatos ápolást igényel, ha elhanyagoljuk, a tünetek gyorsan visszatérhetnek és akár súlyossá is válhatnak. Amennyiben ez megtörténik, és már a napi tevékenységet vagy az éjszakai pihenést is zavarják, esetleg elfertőződnek, mindenképpen ajánlott szakorvosi segítséget kérni. Mivel ebben az esetben előfordulhat, hogy a külsőleg alkalmazott készítmények használata már nem elegendő - szájon át szedhető gyógyszerekre is szükség lehet - ezért érdemes ezt az állapotot inkább megelőzni, mint sem utólag kezelni.