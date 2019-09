Az arcbőr védelme

A napfény jótékony hatásai

Testrészeink közül leginkább az arcunk van kitéve erős napsugárzásnak. Azonban ha megfelelő védelem mellett éri bőrünket a napfény, akkor pozitív hatással lehet rá: fokozza a D-vitamin-képződést, baktériumölő hatású, ezáltal egészségesebbé és ragyogóbbá képes varázsolni az arcunkat. A napfénytől kitágulnak az ereink, ami serkenti a bőrsejtek tápanyag-felvételét, miközben csökkenti a depressziót, amely - sok egyéb negatív hatása mellett - számos "gondterhelt-ráncukért" is felelős.

Legyünk elővigyázatosak!

A hideg hónapokban bőrünk elszokik az erős napfénytől, ezért mielőtt hirtelen, hosszabb ideig tartó, erős sugárzásnak tennénk ki, újra hozzá kell szoknunk: figyeljünk hát a fokozatosságra. Fontos, hogy arcbőrünket a hétköznapokban is óvjuk, ne csak a nyaralás alatt, hiszen tisztításra, hidratálásra és UV védelemre mindig szüksége van. Az arcunkon lévő, vékonyabb bőrünk nem csak fokozott mennyiségű napsugárzásnak van kitéve, de a környezeti hatások - hideg, meleg, szél, szmog stb. - is extrém mértékben érik. A napfénytől a bőrünk könnyen kiszáradhat, nedvességet veszít, amelyet éjszakai, bőrnyugtató krémekkel, hidratáló, tápláló pakolásokkal pótolhatunk. Nappali használatra válasszunk kifejezetten arcbőrre készített fényvédő szereket, amelyek amellett, hogy táplálják a bőrt és faggyú-szabályozóhatással rendelkeznek, védenek a káros sugaraktól is.

Mit jelent az UV-A, UV-B és az SPF?

Megkülönböztetünk egymástól UV-A és UV-B sugárzást. Míg az előbbiek a bőrbe mélyen bejutva roncsolhatják az irha rostjait - ezzel korai bőröregedést vagy akár rákot okozva -, utóbbiak csak a hámba jutnak el, és barnulást, esetleg leégést okozhatnak. Az SPF (Sun Protection Factor) felirattal egy adott készítmény az UV-B sugár szűrőképességére utal. Ezt az értéket az alapján határozzák meg, hogy napozáskor mennyi idő alatt következik be a bőrpír, azaz mennyi időt tartózkodhatunk a napon a leégés veszélye nélkül. Minél nagyobb a faktorszám, annál többet. Ha például fényvédő nélkül 10 perc után pirul le a bőrünk, egy SPF 30-as naptej alkalmazásával ez az idő 10 x 30, azaz 300 percre növekszik.

Nap által okozott bőrproblémák

A bőrtípusunknak megfelelő készítmények segítenek, hogy UV sugárzás-védő hatásukkal megakadályozzák a különböző bőrproblémákat, illetve a bőr idő előtti öregedését. Van, aki a napfény hatására nem leég, hanem hiperpigmentált lesz az arcbőre. Ez egy ártalmatlan, de sokszor igen látványos probléma, amely során sötét foltok keletkeznek az arcbőrön. Szintén előfordulhatnak az erős napsugárzástól úgynevezett polimorf fénykiütések (PLE), amelyek kis duzzanatok vagy akár nagyobb piros területek, esetleg hólyagok formájában jelennek meg. Az erős napfény elnyomhatja az immunrendszerünket is, amitől az arra érzékenyeknél előjöhet a herpesz, de a túlzott napsugárzás bőrrákot (például melanómát) is okozhat.

A napfény megfelelő védelem nélkül káros lehet a számunkra, bármilyen bőrtípussal rendelkezünk is, de tény, hogy nem ugyanolyan mértékben, ugyanis egyes bőrtípusokkal rendelkezők sokkal nagyobb veszélyeknek vannak kitéve.