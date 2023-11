Aki küzdött már valaha bőrszárazsággal, az pontosan tudja, mit jelent megtalálni végre azt a terméket, amely csillapítja a kellemetlen tüneteket. Márpedig viszonylag gyakori problémáról van szó, amely bármely életkorban jelentkezhet. A száraz és ekcémára hajlamos bőr ugyanúgy érintheti a kisgyermekeket, a kamaszokat és a fiatal felnőtteket is. A bőrszárazság súlyosabb formája idősebb korban – a 65 felettiek akár 75 százaléka érintett lehet – fordul elő gyakrabban. Az életkor előrehaladtával ugyanis a bőr lipidtermelése lelassul, és ez súlyos bőrszárazsághoz vezethet. A nagyon száraz bőrt számos kellemetlen tünet kísérheti, a diszkomfort érzet legfőbb oka viszont a viszketés és a feszülő érzet. Mindemellett előfordulhat hámlás, irritáció is. A szárazság genetikai hajlamnak is betudható, de vannak tényezők, amelyek kiválthatják, illetve súlyosbíthatják a problémát. Száraz bőrt eredményezhet például a kemény víz, a nem megfelelő bőrápoló termékek használata, de még a szennyezett vagy hideg levegő, a hőmérséklet-ingadozás is. Megváltozhat a bőrbarrier, elszaporodhatnak azok a baktériumok, amelyek a másodlagos fertőzésekért felelősek. A bőr gyengébb lesz, és extra figyelmet, kezelést igényelhet ahhoz, hogy újra a régi legyen.

FOTÓ: NAOS

A bőrszárazságnál is kellemetlenebb, ha atópiás dermatitisztől – az ekcéma leggyakoribb típusa – is szenvedünk. Krónikusan fennálló bőrgyulladásról – veleszületett hajlamon alapul – van szó, amely bőrszárazsággal, gyulladással, intenzív viszketéssel és gyakori fellángolásokkal jár együtt. A kínzó tünetek mellett itt már a lelki hatással is számolni kell, hiszen egy ilyen betegség nem csak testileg megterhelő. Elengedhetetlen tehát, hogy kialakítsunk egy olyan bőrápolási rutint, amellyel nem csak megnyugtathatjuk az irritált, viszkető bőrt, hanem megelőzhetjük a fellángolásokat is. A bőrápolás során három nagyon fontos dologra mindenképpen figyelnünk kell. Mégpedig arra, hogy bőrünk megkösse a nedvességet, megnyugodjon, illetve lehetőségünk szerint elkerüljük a triggereket, azaz azon tényezőket, amelyek miatt a betegség fellángolhat. Az egyik legfontosabb teendő pedig az, hogy hidratáljunk, előzzük meg, hogy a nedvesség elpárologjon a bőrből, és így kiszáradjon. Ebben lehet nagy segítségünkre az a termék, amely már tíz éve segít azokon, akiknek erre szükségük van. (Jó alternatíva lehet az atópiás bőr ápolására is, akár szteroidos kezelés mellett alkalmazva, hiszen használatával akár fél év is eltelhet fellángolások nélkül.)

Bioderma Atoderm Intensive Balzsam: a táplált bőr segítője

A mindennapi testápolás során a balzsam intenzíven táplálja a bőrt és helyreállítja a lipideket, összetevőinek köszönhetően azonnal enyhíti a viszketést és az irritációt, csökkenti a vakarózás kényszerét. A Lipigenium komplex – a bőrben természetesen megtalálható biolipidek – tartalma miatt visszaállítja a bőr természetes védekező képességét. Mindamellett, hogy növeli a komfortérzetet, tartósan meg is erősíti a bőrt. Használata könnyű – eleve pumpás kiszerelésben kapható, egyszerűen adagolható a kívánt mennyiség –, nem ragadós, nem zsíros a textúrája, így azonnal beszívódik. Illatanyagot nem tartalmaz, továbbá összetevőinek köszönhetően újszülötteknél és kisgyermekeknél is használható, ha erre valóban szükség van.

FOTÓ: NAOS

Előtte és utána

A száraz, érzékeny, irritált vagy atópiás bőrűeknek ajánlott termékcsaládba tartozó balzsammal kapcsolatban megvizsgálták, hogy az érintettek milyen problémákkal küzdöttek előtte, illetve mi változott a bőrükön a termék használata után. Azt találták, hogy a balzsam használata előtt a kiegyensúlyozatlan mikrobiom volt jellemző, a bőrszárazság súlyosbodásáért pedig a baktériumok túlszaporodása volt a felelős. A lipidek és fehérjék hiánya a bőr vízveszteségét okozta. Mindemellett megjelent a gyulladás és a viszkető érzés is. Használat után egyértelműen enyhült a viszketés. A hatóanyagoknak köszönhetően beindult a lipidek és fehérjék természetes termelődése. A mikrobiomra is hatással volt, többek között megakadályozta a baktériumok megtapadását a bőrön.

Az intenzíven ápoló balzsamot naponta egyszer vagy legfeljebb kétszer érdemes használni, alkalmazva a 3-6-9 módszert. Ha már kialakítottuk a bőrápolás rutinunkat, és kiválasztottuk, hogy a termékcsaládból mire van szükségünk, akkor még egyszerűbb dolgunk lesz a nyugodt bőr elérésében, megőrzésében. Jó döntés, ha első lépésként megtisztítjuk a bőrünket – erre kiválóan alkalmas lehet a Bioderma Atoderm Olajtusfürdő, vagy a Bioderma Atoderm Intensive Gél Moussant tusfürdő –, majd szárazra töröljük. Következő lépésként jöhet az ultrakönnyű testápoló, azaz a Bioderma Atoderm Intensive Balzsam. Majd gyengéden masszírozzuk a bőrünkbe, míg be nem szívódik a krém. Hatását akár azonnal érezhetjük, de a tartós komfortérzethez elengedhetetlen, hogy naponta használjuk, ha kell, akár egy életen át.

FOTÓ: NAOS