Mitesszeresek lehetünk ezektől a rossz szokásoktól

Ne nyomkodjuk a pattanásokat és mitesszereket

Az egyik legfontosabb szabály, amit már mindenki ezerszer hallott, mégis csak nagyon kevesen tartják be. Amikor nyúzzuk, húzzuk és nyomkodjuk a bőrt, akkor azzal nem csak a finom ráncok kialakulását segítjük elő, de a bőrirritáció illetve gyulladások kialakulását is. Az erős, durva mozdulatok a kezünkön, körmünk alatt lévő piszkot, zsírt, baktériumokat szinte belepréselik a pórusokba, amik ettől el is tömődhetnek. Ha pattanásunk van, bármilyen nehéz is megállni,, inkább valamilyen erre a célra való készítménnyel kezeljük, amely fertőtleníti, zsugorítja és eltünteti őket.