Mit tehetünk a csalánkiütés ellen?

Mi okozza a krónikus csalánkiütést és hogyan kezelhetjük? A kérdésekre dr. Borbola Kinga, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa válaszolt.

Mi okozhatja?

Acsalánkiütés(utricaria) a bőr felsőbb rétegeinek duzzanatával, kipirosodásával, viszketésével járó tünetegyüttes, amelynek oka a hisztamin nevű anyag felszabadulása a bőrben. Egyes esetekben arc-, szemhéj- és ajak-duzzanat, súlyos esetekben nyelvduzzanat vagy légzési nehézség is társulhat hozzá.

A hisztamin felszabadulását számos tényező kiválthatja. Az esetek felénél azonban nem derül fény a csalánkiütés konkrét kiváltó okára.

A leggyakoribb kiváltó okok: gyógyszerek (például antibiotikum, gyulladáscsökkentő,magas vérnyomáselleni gyógyszer);

bizonyos ételek (például diófélék, tenger gyümölcsei, apró magvas gyümölcsök, csokoládé, feldolgozott húskészítmények, tojás);

fertőzéses megbetegedések (például influenza, húgyúti fertőzések, torokgyulladás);

egyes krónikus betegségek (példáulpajzsmirigybetegségek, lupus);

magas külső vagy belső hőmérséklet;

állatokon élő élősködők, poratkák, csótányok;

pollenek, kemikáliák, napsütés, víz, egyes növények.

Az akut tünetek krónikussá is válhatnak

A csalánkiütés könnyen felismerhető a velejáró jellegzetes tünetekről, mint a pirosság, a viszketés és a bőrből való kiemelkedés. A kiütéses foltok néhány milliméterestől a néhány centisig terjedhetnek. Leggyakrabban az arcon, a kézen, a karokon, a lábakon és a lábfejeken jelennek meg. Az is jellemző lehet rá, hogy folyamatosan változtatja a helyét: szinte óráról órára elmúlik, és egy másik helyen jön ki. Ezek az erős, zavaró problémák általában 24 órán belül eltűnnek, de néhány esetben hónapokig, évekig fennmaradhatnak - ezt nevezzük krónikus csalánkiütésnek.

Érdemes a betegség pszichés hátterével is foglalkozni. Fotó: 123rf

"Természetesen a kezelést is befolyásolja, hogy akut vagy krónikus esetről van-e szó. Akut esetben elsősorban antihisztaminokat alkalmazunk, amelyek - ahogyan nevük is mutatja - visszaszorítják a hisztamin termelődésének hatásait" - ismerteti a szakember. Az antihisztaminokból vannak vény nélkül kapható verziók is, ám fontos tudni, hogy bizonyos esetekben - például alkoholfüggőség és várandósság esetén - nem alkalmazható bármilyen készítmény.

Más kezelésre lesz szükség, ha a tünetek között szerepel az angiödéma is, amely potenciálisan légzési nehézséget is okozhat. Amennyiben ez utóbbi tünet jelentkezik, esetleg hányás, felgyorsult szívverés, rosszullét vagy ájulás is fellép, azonnal mentőt kell hívni - hangsúlyozza dr. Borbola Kinga.

Más a helyzet, ha krónikus csalánkiütést diagnosztizálnak. Ilyen esetben a tünetek hosszútávon is komoly kellemetlenséget jelentenek az érintettnek, ezért fontos a célzott kezelés. Egyes esetekben például antibiotikumokat és injektálható szereket is adhatnak az allergiás válasz okozta tünetek mérséklésére. A szakemberek ilyenkor különböző labor- és egyéb vizsgálatokat is elvégeznek, amelyekkel például a májat, a pajzsmirigyet vagy az immunrendszert érintő, kiinduló betegségeket keresnek.

Mit tehetünk magunkért?

Egyes források olyan táplálék-kiegészítők hasznát is hangsúlyozzák, mint a C- és D-vitaminok, valamint a ligetszépe olaj. Ezek alkalmazásáról mindenképpen bőrgyógyásszal érdemes egyeztetni.

Amennyiben sikerült beazonosítani a hisztamin felszabadulását kiváltó tényezőket - vagyis az úgynevezett triggereket -, akkor ezeket ajánlott kerülni. Emellett érdemes visszafogni az alkoholfogyasztást és a hisztamin termelődéshez hozzájáruló élelmiszereket. Jó, ha a páciens a kifejezetten érzékeny bőrre kifejlesztett, valamint a szakorvos által ajánlott higiéniai termékeket használja.

Hosszan fennálló panaszok esetén ajánlatos a betegség pszichés hátterével is foglalkozni. A hónapokig tartó kínzó tünetek akár depresszióhoz is vezethetnek, ez pedig beindít egy ördögi kört. A stressz ugyanis önálló rizikófaktorként tovább ronthatja a bőr állapotát.