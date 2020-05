Mit tegyünk lábszag ellen?

Szerencsére, otthoni módszerekkel enyhíthető a láb izzadása.

Könnyebb megelőzni, mint kezelni

Természetesen, mint a legtöbb egészségügyi problémát, ezt is könnyebb lehet megelőzni, mint kezelni. A lábszag azért alakul ki, mert a bőrről nem elpárolgó izzadság nagyszerű táptalajt jelent a bőrön egyébként is jelen lévő, melyek melléktermékei okozzák a kellemetlen szagokat.Ha biztosítjuk a lábunknak a megfelelő szellőzést, például természetes anyagból készült, jó nedvszívó zoknit , harisnyát viselünk, naponta, és a megfelelő lábhigiéniáról sem feledkezünk el, valószínűleg nem kell majd a lábszaggal megküzdenünk. A lábszag kezelésére ugyanakkor számos otthoni módszer is a rendelkezésünkre áll. Ezek egy része nagyon rövid idő alatt hat, de másoknak legalább néhány hét szükséges ahhoz, hogy a hatásukat kifejtsék. Lássunk ezek közül néhányat! szódabikarbónát számos dologra használhatjuk az otthonunkban, például szagtalanításra is. Ezt a tulajdonságát a lábszag elűzésére is bevethetjük: a szódabikarbóna nemcsak a, de normalizálja az izzadság pH-értékét, és a bőrön élősködő baktériumok számát is csökkenti. Tegyünk három-négy evőkanál szódabikarbónát négy liter langyos vízhez, majd ebbe áztassuk a lábunkat 20 percig, lehetőleg minden este. Hasonló módszerrel alkalmazhatjuk a keserűsót is, ez ugyanis méregteleníti is a láb bőrét. fekete teában található savak segíthetnek elpuszítani azoka a baktériumokat, melyek a lábunkon élősködnek és a kellemetlen szagokért felelősek. A tea vegyületei emellettis rendelkeznek, vagyis a teás lábfürdő hatására kevesebbet fog izzadni a lábunk. Készítsünk egy igen erős fekete teát, higítsuk fel, majd áztassuk ebben a lábunkat legalább 20 percig. Hasonló hatása van a zsályának is, melyből készíthetünk lábfürdőt, fogyaszthatjuk teaként (lefekvés előtt), de szárított és összemorzsolt zsályaleveleket tehetünk a cipőnkbe is.Az ecet (különösen az almaecet ) olyan savas környezetet hoz létre, melyben a baktériumok nem tudnak túlélni, illetve szaporodni.egy csésze almaecetből és 6 csésze meleg vízből. Áztassuk ebbe a keverékbe a lábunkat 15 percig, majd nagyon alaposan mossuk meg a lábunkat szappanos vízzel.