Ezért vegyünk zoknit a cipőhöz

Az újfajta divat azért veszélyes, mert zokni nélkül az izzadság egyenesen a cipőbe folyik, ahol felszívódva kiváló táptalajul szolgál a baktériumok számára.

Omar El-Gohary gyógyszerész arról számolt be, hogy egyre több, a patikába betérő vásárló érdeklődik afelől, miként szüntethetnék meg lábszagukat , miután zokni nélkül hordják lábbelijüket. Noha nyáron mindig is fellendül a különféle lábdezodorok iránti kereslet, az utóbbi időben még a szokásosnál is többen nyúlnak ehhez a módszerhez, pedig