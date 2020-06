Mit jelez az éjszakai bőrviszketés?

Nem a kutyától kapta el

Az emberek többsége még nem hallott a bőratkáról, inkább csak a, ami kedvencüknél foltokban jelentkező szőrhullást okozhat. A Demodex bőratkának azonban közel 65 típusát ismerjük, ezek közül kettőről tudjuk, hogy az embereken is él - magyarázza Peterman Krisztina, a Dermatica gyógykozmetikusa. A bőratkák könnyen terjednek, közös törölköző, szempillaspirál, vagy fésű használatával is átadható, de terjedését segíti a rossz higiéniai környezet - mosdatlanság, hetekig nem cserélt törölköző és ágyneműhuzat - is.