Ilyen gyakran kellene ágyneműt mosni

Egy fárasztó nap után az ember csak szereti bevetni magát az ágyába, azonban nem is gondol bele, mennyi káros anyaggal és létformával tölti az éjszakát.

Philip Tierno, a New York University School of Medicine mikrobiológusa szerint: "gombaspórák, baktériumok, állati szőr, pollen, homok, gyapjú- és pamutszálak, nem is beszélve a testből származó izzadságról , ürülékről, vizeletről, nyálról, bőrsejtekről és a testünkre kent olajokról, krémekről".Furcsán hangzik? Pedig így van. Akik ráadásul szeretnek még az ágyban enni is, azok élelmiszer-maradványokkal is együtt fekszenek, ami. (Ezek természetesen nem csak ártalmas létformák lehetnek, akad köztük olyan is, ami egyenesen pozitív hatással vannak szervezetünkre.) Nem csak a hálószobánk, az egész lakásunk tele van velük. Egyes rosszindulatú mikroorganizmusok hosszú ideig elélnek, és a nyers húsról vagy zöldségekről származóak akár komoly ételmérgezést is okozhatnak.