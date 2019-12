Mi mindenre jó a kén?

A kénről legtöbben csak annyit tudnak, hogy a tartósítóiparban és a mezőgazdaságban alkalmazzák, illetve ismerik a "büdös" kénes gyógyvizeket. A természetben a kén többek között gyógyvizekben, mofettákban, vulkángőzökben fordul elő. Vulkanikus kőzetek és fosszilis palák lepárlásából lehet hozzájutni egy 10 százalékos kéntartalmú anyaghoz, az ichtiolhoz, ennél is magasabb azonban a Holt-tengeri iszapból nyert ichtamol kéntartalma - egészen pontosan 27 százalék.

Mi mindenre használhatjuk a gingko bilobát? Részletek itt.

Korábban a bányászott kén volt könnyebben elérhető, néhány éve azonban már tökéletesen tudják szintetizálni növényekből is. Érdemes persze megemlíteni, hogy magunk is bejuttathatjuk ezt az anyagot a szervezetünkbe, ha magas kéntartalmú élelmiszereket eszünk. Ilyen például az uborka és a hagyma minden formában, a brokkoli, a káposzta, a retek, továbbá a páfrányfenyő (gingko biloba), amely leginkább csak étrend-kiegészítő formájában hozzáférhető.

A hagyma is kiváló forrása a kénnek

Mire jó a kén?

"Néhányan tartanak a kéntől, holott igen jó szolgálatot tehet, ha megfelelő mennyiségben, indokkal és szakértő módon alkalmazzuk" - hangsúlyozta Peterman Krisztina, a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikus. "A célzott kozmetikai kezelések során csupán igen kis mennyiségű ként használunk annak érdekében, hogy kizárólag pozitív hatásai érvényesüljenek" - tette hozzá.

Méregtelenít és fertőtlenít

A kén számos nemkívánatos anyagot vezet ki a sejtekből, szövetekből, valamint elpusztítja a kórokozókat is. Ezáltal csökkennek a külső és a belső allergiás tünetek, legyen szó akár nap-, mosószer-, öblítő- vagy kozmetikumallergiáról.

Szerepet játszik a szaruképzésben

A szaruképzési folyamat során a cisztein nevű aminosav cisztinné kell alakuljon, ami kén jelenléte nélkül nem megy végbe. Amennyiben a szaruképzési folyamat egyensúlya felborul, olyan állapotok és betegségek alakulhatnak ki, mint az atópiás dermatitisz, az ekcéma, a pikkelysömör, a hámló, korpázó bőr vagy a talpon megjelenő kóros szarufelhalmozódás. Persze, tudni kell, hogy ezek a betegségek multikauzálisak, vagyis több ok is szerepet játszik a megjelenésükben, amelyek a kénes kezelés mellett további oki kezelést is igényelnek. A kozmetikus mester tapasztalatai szerint azonban a kén vitán felül képes javítani a bőr állapotán: sokaknál akár teljes tünetmentességet is eredményezhet a szakszerű kezelés.

Fiatalosabbá teszi a bőrt

A cisztin nevűfehérjeképes ciszteinné visszaalakulni a megfelelő helyen és időben, a cisztein pedig emeli a glutation szintjét. Ez egy fontos antioxidáns, amelynek jelenléte késlelteti az öregedés látható jeleinek kialakulását.

Plusz egy recept a szakembertől

Peterman Krisztina egy könnyű, ásványi anyagban, nyomelemben és aminosavban gazdag turmix receptjét is ajánlja a belső feltöltéshez.

Hozzávalók:

1 marék spenót (turmixolás előtt nem szükséges eltávolítani a szárát)

2 darab sóskalevél (ízesítéshez)

1 darab banán

2 deciliter tisztított víz

1 mokkás kanál vaj vagy ghí

ízlés szerint kevés kelkáposztalevél, uborka, petrezselyem vagy zeller

A turmix lehet édes például méz, két szem datolya, rózsavíz, hibiszkusz, szegfűszeg, citrom vagy egy fél reszelt alma hozzáadásával, de lehet pikáns is gyömbérrel, gyömbérolajjal, borssal, kurkumával.