Jelek, amelyek melanomára utalnak

Korai stádiumban felismerve a legjobbak a gyógyulás esélyei, ezért fontos a mielőbbi diagnózis. Ennek érdekében havonta javasolt a bőrt otthon átvizsgálni, ellenőrizni az anyajegyeket vagy a bőrön megjelent egyéb elváltozásokat. Az önellenőrzés során azonban nem tudjuk szabad szemmel észrevenni a korai jeleket, amelyek csak nagy felbontású képen láthatóak, illetve a hátunkon vagy egyéb nehezen hozzáférhető testrészeinken is megjelenhet melanoma, amiről szűrővizsgálat nélkül csak későn szereznénk tudomást.

Fül

A fül mögötti területen kialakuló növedék vagy a fülkagyló bőrének sötét elszíneződése utalhat rosszindulatú daganat megjelenésére.

A melanoma előfordulása az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt. Elsősorban a felnőtt lakosságot érintő megbetegedés nagyon ritka serdülőkor előtt. A statisztikai adatok szerint leggyakrabban a 40 és 50 év közötti életkorban jelentkezik. A betegségről részletesebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Szem

A szemgolyóban és a szemhéj alatt is kialakulhat melanoma. Ezt a szemhéj lecsukásakor szúró, "mintha valami lenne a szemünkben" érzés jelezheti, de a látás megváltozása, elmosódás, a perifériás látás csökkenése is előfordulhat. Minden esetben szemészeti szakvizsgálat javasolt.

Köröm

A melanomás esetek körülbelül 5 százalékban a köröm, a tenyerek és a talpak területein alakul ki az elváltozás. Acrolentiginosus melanomára utalhat egy fekete vagy barna sötét csík a köröm alatt, amely idővel növekszik, illetve pigmentáció megjelenése a körömredőben, amely a melanoma biztos jele.

Nyálkahártya

Mind a szájüregben, mind pedig a nemi tájék nyálkahártyáin megjelenhet rosszindulatú festéksejtes daganat, amelyre a barnás-feketés elszíneződés hívja fel a figyelmet. Önvizsgálat során ezen régiók megtekintése is kiemelendően fontos.

Fejbőr

Ha nem az erősen ritkuló hajúak vagy kopaszok közé tartozunk, akkor fejbőrünk is olyan terület, amelyet egyedül, de akár még segítséggel is nehezen tudunk átvizsgálni. Ezen a területen lévő anyajegyek is a szokott módon jelzik a rosszindulatú folyamatokat: megváltozik az alakjuk, a méretük, színük, kisebesedhetnek, viszketnek, vérezhetnek - gyakran már csak ekkor vesszük észre, hogy baj van.

Teljes biztonságot az évente elvégzett anyajegyszűrés adhat

A melanomás esetek száma világszerte folyamatosan növekszik, egyre gyakoribb, hogy a fiatalabb korosztály körében is diagnosztizáljuk az elváltozást - mondja dr. Rózsa Annamária. Az anyjegyszűrés elvégeztetését ezért évente javasolja, bőrtípustól függően - bőrgyógyász javaslata alapján - pedig erre gyakrabban is sor kerülhet. A teljes testtérképes anyajegyszűrés során a teljes testfelületet átvizsgálják, digitális formában rögzítik a szükséges részeket, így a későbbi vizsgálat során a legapróbb elváltozásokat is ki tudják mutatni.

Forrás: Anyajegyszűrő Központ