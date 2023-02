Kínzó viszketés: minden ötödik gyermek érintett

Ekcéma esetén a csecsemőknél elsősorban az arcon, fejbőrön, fül mögött, vagy a combon jelennek meg a száraz, kipirosodó, nedvedző hólyagokkal tarkított bőrterületek. A bőr, a betegséggel járó erőteljes viszketés miatt könnyen el is fertőződhet, mivel az ösztönös vakaródzással a védelmi rendszere megsérül, így a kórokozók és allergén anyagok akadálytalanul a mélyebb rétegekbe juthatnak. A kialakuló gyulladások ráadásul csak tovább fokozzák a kellemetlen tüneteket.

Ekcéma mellett jellemző az allergia is

Az ekcémára hajlamos bőrűek bizonyos allergiáknak is jobban ki vannak téve: csecsemőkorban a bőrtünetek mellett jellemző az ételallergia, később pedig esetükben a szénanátha és az asztma is nagyobb arányban jelenhet meg. Az atópiás ekcémára való hajlam örökölhető, így gyakran megfigyelhető a családi halmozódás is, amelyet – nagyobb gyermekek esetében – a tej, illetve a tojás szintén kiválthat vagy fokozhat. Emellett olyan környezeti tényezők is előidézhetik, mint például bizonyos tisztálkodószerek, bőrápolók, mosó- és öblítőszerek, szélőséges időjárás, túlzott izzadás, stressz, száraz levegő, poratkát, állatszőr vagy egyéb pollenek. Jó hír, hogy a bőrtünetek életkorral akár teljesen megszűnhetnek. Felnőtteknél már csak 1-2 százalékos az ekcémával küzdők előfordulása, azonban a szénanátha tünete, illetve az esetlegesen kialakuló földimogyoró, mogyoró és halfehérje allergia egész életen át megmaradhat.

Hozzátáplálás ekcémás csecsemőknél

Mivel az ekcémás tüneteket bizonyos ételek is fokozhatják, ezért a kisdedek hozzátáplálását is megfontoltan kell elkezdeni. Érdemes minden esetben egyénileg egyeztetni a gyerekorvossal, azonban általánosságban elmondható, hogy az ekcémára hajlamos babákat érdemes minél hosszabb ideig anyatejjel táplálni. Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy pótlásra van szükség, ehhez javasolt probiotikum tartalmú hypoallergén tápszert választani. Amennyiben a csecsemő fejlődése zavartalan, az ekcémája pedig megfelelő bőrápolással jól karbantartható, nem indokolt a hozzátáplálás idejének a kitolása, ellenkező esetben viszont fontos mielőbb segítséget kérni a gyermekorvostól.

Egy atópiás dermatitiszes apa és egy kontaktekcémás anya gyermekeként Liánál szinte borítékolható volt az érzékeny, gyulladásra és irritációra hajlamos bőr. Édesanyja mesélte el kálváriájukat.

Fontos a megfelelő bőrápolás

Az ekcémás bőr különleges ápolást igényel. Bár sok csecsemő kifejezetten szereti a hosszú fürdőzéseket, száraz, irritált, gyulladt bőr esetén ez egyáltalán nem ajánlott. Helyette érdemes gyors langyos vízben megmosdatni a gyermeket, speciálisan atópiás bőrtípusra javasolt mosakodókrém használatával. Törölközésnél finoman itassuk fel a bőréről a nedvességet, kerülve a dörzsölést. Fontos a ruha és ágynemű kiválasztása, illetve tisztítása is: válasszunk jól szellőző, természetes anyagokat, a mosáshoz, öblítéshez pedig kifejezetten érzékeny bőrre ajánlott termékeket használjunk.

Mivel az ekcémás bőr sérülékenyebb, kevesebb zsírt és nedvességet tartalmaz, ezért kiemelt szerepe van a hidratálásnak. Ehhez válasszunk kifejezetten atópiára hajlamos csecsemők számára javasolt készítményeket. Amennyiben a bőrtünetek súlyosak és/vagy nagy kiterjedésűek, szükség lehet a bőrgyógyász által felírt, szteroid tartalmú készítmények használatára is. Enyhébb esetben azonban hatékonyak lehetnek a gyógyszertárban vény nélkül kapható, szintén speciálisan ekcémás tünetek kezelésére alkalmas szteridmentes krémek. Javasoltak például azok a pantenol (B5 provitamin) tartalmú készítmények, amelyek lamelláris lipidtechnológiával rendelkeznek. Ezek a készítmények a természetes lipidszerkezethez hasonló réteges rendszerben épülnek fel, és így könnyedén beépülnek a bőr szerkezetébe. Nyugtató hatásuk gyorsan, akár fél órán belül érezhetően csökkenti a kellemetlen kipirosodást, és a babák nyugodt álmást is megzavaró kínzó viszketést.



