Így lesz bőrrák az anyajegyből

Hogy lesz bőrrák az anyajegyből?

Míg a daganatos betegségek nagy része tartósan a médiafigyelem központjában van, néhány típusára - elsősorban az emlőrákra - rendszeres szűrővizsgálatokat is hirdetnek, a bőrdaganatokról viszonylag kevés szó esik. Holott a melanoma előfordulása az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt: a festéksejtekből kiinduló melanoma malignum gyakorisága évente 3 százalékkal növekszik, az elmúlt 20 év során több mint duplájára emelkedett. Hiába roskadoznak tehát a boltok és patikák polcai a különböző bőrvédő szerektől, a melanoma mégis évről évre több embert érint.

A melanoma előfordulása ugrásszerűen megnőtt az utóbbi évtizedben

A naptej sem jelent teljes biztonságot

A bőr szépségének megítélése sokat változott az elmúlt időszakban. Századokkal ezelőtt az emberek jelentős része kétkezi munkából élt, sokat tartózkodott a napon, így a hófehér bőr a kiváltságos elit ismérve volt. Nem csoda tehát, hogy akkor a fehér bőrt tartották szépnek, míg a ma divatosnak számító, barna bőrszín az egyszerű embert jellemezte. Ma azonban éppen fordítva van, és az emberek azért keresik fel a szoláriumokat, hogy a bikini-szezonra szép barnák legyenek.

Ezek a trendek azonban bőrünk egészségére is kihatással vannak. "Régebben többet töltöttek az emberek a szabadban, ma kevesebbet, viszont amikor kimennek, akkor gyorsan akarnak barnulni, így leégnek. Régebben nem volt szolárium, ma szinte korlátlanul elérhető. Az emberek ráadásul mobilabbá váltak, könnyebben utazhatnak olyan napos helyre, ahol nagyobb a leégés veszélye. A különböző fényvédő szerek használatával pedig bátran töltenek hosszú időt a napon, abban a hitben, hogy bőrük biztonságban van" - mondta el Dr. Horváth Béla bőrgyógyász.

A melanoma leggyakoribb előfordulási helye nőkön a lábszár és az arc, míg férfiakon elsősorban a törzs, leggyakrabban a hát. Mindkét nemben a 65 év feletti korosztálynál az arc a legjellemzőbb kiindulási terület. A betegség kialakulásáról és a kezelés lehetőségeiről az alábbi cikkünkben írtunk!

Bár az emberek jelentős része bekeni magát valamilyen fényvédő krémmel napozáskor, a megfelelő használatukkal csak kevesen vannak tisztában. A szakember szerint ezért nagyon fontos, hogy ne a hamis biztonságérzet érvényesüljön, hanem tényleg elegendő mennyiséget használjunk, és 2-3 óránként úja kenjük, különben a szer nem biztosít kellő védelmet. "A lehető legrosszabb a bőrrák szempontjából a hirtelen leégés. Az egész évben barna bőr is jobb, mert az véd a káros sugaraktól" - hangsúlyozta a bőrgyógyász.

Szabad szemmel nehezen azonosítható

A szakember hat éve praktizál Londonban, és kidolgozott egy egyedi szűrőprogramot is, amely Budapesten a Melanomamobil szolgáltatásaiban érhető el. A bőrtérképen és összehasonlító elemzésen alapuló szűrés előnye, hogy dokumentálja a páciens testén végbemenő változásokat, így évek múlva is visszakövethető, hogy a bőrön milyen folyamatok zajlottak le. Ez azért is fontos, mivel a melanoma egy része nem már meglévő, hanem az újonnan kialakult anyajegyből indul ki.

Az alábbi kép jól mutatja, hogy a betegség milyen apró, szabad szemmel alig látható változást jelent az anyajegyen: bal oldalon még az egészségesanyajegylátható, jobb oldalon már az összehasonlító elemzéssel kiszűrt, korai melanoma.

Az anyajegy veszélyes változásai szabad szemmel alig észrevehetőek

Terápiában vannak ugyan biztató eredmények, de az előrehaladott melanoma esetén is csupán néhány hónappal tudják meghosszabbítani a beteg életét. Mai napig az egyetlen igazán jó terápia a szűrés, és a korai stádiumban (in situ) való eltávolítás, ami 100 százalékos gyógyulást jelent - emelte ki Dr. Horváth Béla. Laikus szem nehezen veszi észre a problémás anyajegyet, néhány dologra azonban figyelhetünk. "Az ugly ducklingot, vagyis a rút kiskacsa jelet említeném: ha az egyik anyajegy bármiben eltér a többitől. Sötétebb, nagyobb, változik, esetleg új. A probléma az, hogy a melnoma eleinte szabad szemmel, pláne laikusok számára nehezen észrevehető; úgy nézhet ki, mint egy békés anyajegy" - magyarázta a bőrgyógyász.

Átlagosan minden hetvenedik emberben kialakul a betegség, melynek ötéves túlélése kései stádiumban igen rossz. A melanomát teljesen kivédeni lehetetlen feladat, hiszen egy genetikailag meghatározott betegség, amit csak provokálhat a napégés. Akinek magas a rizikója (sok és szabálytalan anyajegye van, illetve családjában már előfordult hasonló megbetegedés), annál a melanoma bármikor és bárhol kialakulhat.

Dr. Horváth Béla azt javasolja, hogy a magas rizikójúak évente, a kevésbé veszélyeztetettek 2-3 évente járjanak el szűrővizsgálatra, aki pedig észrevesz a bőrén bármi gyanúsat - egy változó, vagy új anyajegyet - azt azonnal mutassa meg bőrgyógyásznak.