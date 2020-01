Házi praktikák téli bőrápolásra

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2015. november 24. 11:59 Módosítva: 2020. január 8. 11:48

Az őszi-téli időszakban a szél és a hideg könnyen kiszáríthatja a bőrünket. Aggodalomra azonban semmi ok, házi praktikákkal is sokat tehetünk bőrünk egészségének fenntartásáért. Íme, néhány hatásos bőrápolási módszer, amelynek segítségével kozmetikus nélkül, otthon is óvhatjuk bőrünket a kiszáradástól.

A hideg hónapok és a zord időjárás megviseli bőrünket, azonban egy kis odafigyeléssel és házi praktikával télen is sokat tehetünk bőrünk egészségének fenntartásáért. "Fontos, hogy naponta minimum másfél liter folyadékot igyunk - lehetőleg szénsavmentes ásványvíz vagy cukrozatlan zöldség- és gyümölcslé formájában. A napi szépségápolási rutinok során pedig lehetőség szerint szappan-, színezék- és tartósítószer-mentes arclemosókat és hidratáló krémeket használjunk, amelyek hozzájárulnak bőrünk egészségének megőrzéséhez" - tanácsolta dr. Kriston Renáta bőrgyógyász-kozmetológus, aki a házi praktikák alkalmazásához ötleteket is adott. Arctisztítási 1x1 Az arctisztítás fontos, sőt elengedhetetlen lépés a bőr ápolásában: nemcsak a port, a szennyeződéseket távolítjuk el az arcunkról, de a felesleges faggyút, az elhalt hámsejteket és a baktériumokat is. Hogyan végezhetjük mindezt hatékonyan? Kattintson! Hetente egyszer arctisztítás Első lépésként mossuk meg az arcunkat langyos vízzel, majd dörzsöljük át alaposan bőrradírral, ami segít eltávolítani az elhalt hámsejteket és kisimítani a hámló részeket. Ezután tisztítsuk meg arcbőrünket és alkalmazzunk kamillás gőzölést: szórjunk kamillavirágot a felforralt vízbe, majd a fejünket egy száraz törölközővel letakarva hajoljunk a gőz fölé. Maradjunk így 10 percig, hogy a pórusok teljesen kitáguljanak" - javasolja a szakorvos, aki a bőr hidratálásához otthon is gyorsan elkészíthető, tápláló arcpakolást ajánl, amelynek hatóanyagai a kitágult pórusokon keresztül a bőr mélyebb rétegeibe is eljutnak. A kamillás gőzölés az arctisztítás fontos lépése Hidratálás természetesen A tejtermékeket mézzel és gyümölcsökkel kombinálva kiváló hidratáló pakolásokat készíthetünk. Verjünk fel egy tojássárgáját, tegyünk bele három evőkanál tejet és egy teáskanál mézet. A közepesen sűrűre kevert masszát vigyük fel ujjunk segítségével az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére. Hagyjuk 15 percig hatni, majd öblítsük le langyos vízzel.

A tápláló pakolás megnyugtatja, hidratálja, emellett pedig puhává és rugalmassá is teszi bőrt. Kiváló hatást érhetünk el növényi őssejteket tartalmazó hidratáló készítményekkel is, amelyek a napindító és a lefekvés előtti otthoni szépségceremóniába is könnyen beilleszthetők. Az éjszakai alvás ideje alatt a hálószobában is használjuk a párologtatót, ami segít frissen tartani a bőrt és megóvni a kiszáradástól. Az edénybe tegyünk egy pár cseppet a kedvenc illóolajunkból, ami a bőr hidratálása mellett a hangulatunk javításához is nagymértékben hozzájárul.