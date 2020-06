Fordyce-foltok: furcsa elváltozások az arcon

A Fordyce-foltok tulajdonképpen megnagyobbodott, speciális faggyúmirigyek, vagyis olyan apró "tömlők", melyek a bőr és a haj védelméhez és hidratálásához szükséges zsiradékot választják ki. A Fordyce-foltok különlegességét az adja, hogy olyan területeken találjuk meg őket, ahol nincsenek szőrtüszők, például az ajkakon, a péniszen vagy a hüvelybemenetnél.

A Fordyce-foltok az arcon és a nemi szerveken jelenhetnek meg

Mivel nincs mellettük szőrtüsző, így a termelődő faggyú nem képes a bőr felszínére kerülni, hanem, és ez a felgyülemlett faggyú a bőrből kiemelkedő, pattanásra emlékeztető elváltozásokat hoz létre. A Fordyce-foltok gyakoribbak a pubertás idején, de a kialakulásukban nagy szerepe lehet a genetikának is. A zsírosabb bőrűeknek általában több ilyen elváltozása van. Valójában egy rendkívül gyakori elváltozásról van szó, mely akár az emberek 80 százalékánál is megjelenhet, ám az esetek nagy részében alig észrevehetőek és semmilyen problémát nem okoznak.Bár az elváltozásokat könnyen összetéveszthetjük például különböző, a Fordyce-foltok nem fertőznek, nem "kaphatjuk" el őket érintés, szexuális együttlét útján. A Fordyce-foltok kialakulásában bakteriális fertőzés sem játszik szerepet.közé tartoznak a néhány milliméter átmérőjű, sárgás-fehéres árnyalatú, esetleg pirosas, rizsszemszerű, pattanásra emlékeztető, a bőrből kiemelkedő dudorok. Lehet belőlük több száz, de néhány darab egyaránt, állhatnak külön, de csoportosan is. Ezek általában az ajkakon, a péniszen vagy a hüvelybemenetnél, a nagy- és kisajkakon jelennek meg. A Fordyce-foltok nem fájdalmasak, nem okoznak kellemetlenséget, sem viszketést . Időnként, ha megnyomják őket, sűrű sárgás váladék távozhat belőlük.