Ezektől lángolhat fel a pszoriázis

Az egyik. A feszültségre adott reakciók olyan folyamatokat indíthatnak be a szervezetünkbe, amelyek miatt gyulladást okozó vegyületek aktiválódnak. A. Számos módszer van a stressz csökkentésére, a jógától és a meditációtól kezdve a művészetterápiáig, érdemes sokfélét kipróbálni ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra legkellemesebbet.

Az időjárás változásaival is együtt járhatnak a súlyosbodó tünetek, például alesz a pszoriázis. Sok beteg számára a, a tél pedig a legrosszabb. A napfény hatására javulnak a tünetek, a fűtés miatt kiszáradó bőr viszont gyulladtabb és jobban is viszket. Használjunk párásítót és testápoló krémet, télen pedig, amikor kevesebb a napfény, kérjünk tanácsot az orvosunktól aalkalmazására. pikkelysömörös bőr nagyon, például vágásokra és horzsolásokra. Azon a területen, ahol megsérül a bőr, nagyobb valószínűséggel lángol fel a gyulladás. Igyekezzünk csökkenteni a bőr sérülésének esélyét, például válasszunk olyan cipőt, ami nem dörzsöli ki a lábunkat. Sérülés esetén azonnal, ne várjuk, hogy magától begyógyuljon.

A belső kiváltó okok közé tartoznak bizonyos fertőzések, gyulladásos megbetegedések, így a pszoriázis fellángolását okozhatja a torokgyulladás, a középfülgyulladás vagy a krónikus mandulagyulladás, ezeket a lehető leggyorsabban kezdjük el kezelni. Ha azt tapasztaljuk, hogy a pikkelysömör minden különösebb ok nélkül fellángol, kérjünk az orvosunktól egy. A szervezetünkben ugyanis látványos tünetek nélkül is elszaporodhatnak bizonyos kórokozók.

l régóta tudni lehet, hogya pszoriázisos epizódok számát és súlyosságát. Egyik tényezőnél sem tudták még megállapítani ennek pontos mechanizmusát, de ha visszafogjuk az alkoholfogyasztást , és a dohányzásról is leszokunk, akkor a pikkelysömör sem jelentkezik majd olyan erőteljesen.Számos olyanis van, amia pszoriázisos betegek állapotát. Ezek közé tartoznak például a magas vérnyomás kezelésére felírt szerek, a nem szteroid gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók , az antidepresszánsok és a bipoláris betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek. Problémát okozhatnak bizonyos antibiotikumok, vírus- és gombaellenes szerek is. Mindenképpenmielőtt új gyógyszert kezdenénk szedni, ha pedig a pszoriázis fellángolását észleljük, jelezzük az orvosnak, így szükség szerint a gyógyszerváltás is szóba kerülhet.