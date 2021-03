Bőrprobléma? Fotózza le, és küldje el az orvosnak

A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának szakorvosai ez idáig több mint 12 ezer esetet láttak el a MedInnoScan nevű alkalmazáson keresztül, amely lehetővé teszi, hogy személyes találkozás nélkül is konzultálhasson páciens és orvosa. A betegek 20 százaléka többször is kérte bőrgyógyász szakorvos tanácsát az alkalmazáson keresztül. Dr. Sárdy Miklós, a klinika igazgatója elmondta, hogy a visszajelzések alapján a betegek számára nemcsak az vonzó, hogy az orvosi ellátás rendelkezésre áll személyes megjelenés, és így a koronavírus-fertőzés kockázata nélkül is, hanem az is, hogy a segítség könnyebben és sok esetben gyorsabban elérhető számukra. Sokaknak előnyt jelent, hogy nem kell a rendelőig utazni, majd ott várakozni, ehelyett gyorsan, néha akár órákon belül megkapják a diagnózist és az e-receptet.

Az online ellátást gyakorló orvosok számára meglepő volt, hogy nemcsak Budapestről és Pest megyéből (ahonnan 3 613, illetve 2 141 beteg használta a rendszert), hanem az ország egész területéről jelentkeztek az ingyenesen igénybe vehető ellátásra. A főváros és Pest megye után legtöbben Fejér megyéből jelentkeztek (410-en). Az online rendelési lehetőség az orvosok számára is nagy segítséget jelent, hiszen így az oktatási intézmények bezárása miatt a gyermekekkel otthon lévő orvosok is részt tudnak venni a gyógyításban.

Elég, ha lefotózzuk az aggasztó bőrtünetet, és átküldjük az orvosnak az applikáción keresztül.

Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Fotót kap az orvos a panaszról

Az online konzultáció nagyon egyszerű: az alkalmazás segítségével a páciensek bőrtünetükről készíthetnek egy képet, melyet szöveges megjegyzéssel kiegészítve, tajszámuk megadását követően továbbíthatnak a klinika szakorvosai felé. A diagnózist - a szakorvosok terheltségétől függően - akár néhány órán, de legkésőbb egy héten belül e-mailben megkapják. Ennek köszönhetően csak a feltétlen személyes jelenlétet igénylő esetekben kell megjelenniük a betegeknek a bőrgyógyászati rendelésen - ezzel is minimalizálva a koronavírus-fertőzés és -terjesztés kockázatát. A teledermatológiai rendelés elindításának ötlete dr. Bánvölgyi Andrástól, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának szakorvosától származik - szerinte az alkalmazás sikerességét és hatékonyságát az ellátott betegek száma mellett az is igazolja, hogy egy év alatt a páciensek remekül megtanulták a rendszer használatát. A rosszul beküldött esetek aránya (rossz minőségű fotó, elrontott tajszám, értelmezhetetlen adatok) folyamatosan csökken, és átlagban már bőven 5 százalék alatt marad.

Így kell használni az alkalmazást. Fotó: MedInnoScan

A veszélyhelyzet után is elérhető marad

A rendszer jövőjével kapcsolatosan az elmúlt egy év optimizmusra ad okot. A veszélyhelyzet elmúltával is megmaradnak az előnyök - a szakorvossal kevésbé ellátott régiókban élők, vagy olyanok, akiknek nehézséget jelent a szakrendelők látogatása (idősek, mozgásukban korlátozottak, kisgyerekesek) és az orvosok számára is könnyebbség, hogy diagnosztikai tudásukkal a rendelőn kívül is bárhonnan segíthetnek, tette hozzá dr. Bánvölgyi András.

A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának mellett más intézmények is nyújtanak már hasonló szolgáltatást. A gyermekek számára a Szent János Kórház Budai Gyermekbőrgyógyászati Központja biztosít országos ellátást szintén a MedInnoScan alkalmazása segítségével, valamint a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház is ellátja a területileg oda tartozó pácienseket. A rendszerhez további kórházak, rendelők csatlakozását várják, a közgyógyellátás intézményei számára a rendszer használatát a cég ingyenesen biztosítja.