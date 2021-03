Koronavírus: ezek a bőrtünetek gyakoriak a fertőzötteknél

Négy új tünetet jegyeztek fel a koronavírus-fertőzötteknél - kattintson a részletekért!

Az új típusú koronavírus tavaly márciusi kirobbanása után pár héttel érkeztek az első hírek arról, hogy a SARS-CoV-2 vírus egyeseknél csalánkiütéshez hasonló bőrtüneteket okoz, így a köhögés, a nehézlégzés, a láz, a fáradékonyság, az íz- és szagérzékelés elvesztése, valamint afejfájásmellett a különféle bőrtüneteket is felvették a COVID-19 lehetséges velejárói közé. Egy átfogó brit kutatás nemrég annak is utánajárt, milyen gyakran jelentkeznek kiütések és egyéb bőrproblémák az igazolt fertőzötteknél - számolt be róla az EurekAlert portál. A közel 337 ezer önkéntes részvételével végzett felmérésből kiderült, hogy az igazolt koronavírus-fertőzött felnőttek 17 százaléka tapasztalt furcsa kiütéseket magán, míg 21 százalékuknak a bőrtünetek megjelenése volt afertőzésegyetlen érzékelhető velejárója. Az alanyok a fertőzés után jelentkező tüneteiket a COVID Symptom Study nevű alkalmazásban tudták rögzíteni, ezeket az adatokat elemezték ki a kutatók, eredményeiket pedig a British Journal of Dermatology című szaklapban is publikálták.

A nyak területén kialakulóekcémais lehet a COVID-19 velejárója. Fotó: Getty Images

Fényképes katalógus segíti a felismerést

A tanulmány szerzői aztán a brit bőrgyógyászok egyesületével közösen egy online katalógust állítottak össze a COVID-19-re jellemző bőrtünetekről, ami reményeik szerint segíti majd a koronavírus-fertőzés minél koraibb felismerését. "A különféle bőrproblémák sokszor a koronavírus-fertőzés egyetlen jelei, ezért a tünetek felismerése segíthet diagnosztizálni azokat a betegeket is, akiknél eddig nem derült fény a fertőzöttségre. Ez összességében hozzájárulhat a járvány további terjedésének lassításához is" - nyilatkozta dr. Mario Falchi, a londoni King's College egyetem munkatársa, a tanulmány egyik szerzője.

A mintegy 400 diagnosztizált fertőzöttnél megfigyelt bőrtünetek között van például az úgynevezett COVID-lábujj, amikor az érintett lábfején és lábujjain pirosas, kékes elszíneződés, bőrduzzanat és kisebesedés figyelhető meg, de gyakoriak a csalánkiütésre emlékeztető, viszkető, piros foltok és az apró hólyagok is. Több fertőzöttnél jelentkezett továbbá nagyobb kiterjedésű exantéma (vörös kiütések), rózsahámlás, a nyak és a mellkas területén ekcéma, illetve a száj belső oldalán és a nyelven is előfordultak kiütések, herpesz-szerű kisebesedések. Mint az a covidskinsigns.com oldalon is olvasható, a bőrtünetek néhány esetben a vélt fertőzés után hetekkel vagy akár hónapokkal jelentkeztek, amikor a PCR-teszt már nem jelzett aktív koronavírus-fertőzöttséget.

