A gyermekek bőre vékonyabb és így a nedvességtartó képessége is jóval alacsonyabb, mint a felnőtteké. A pigmentáció fejletlen, a sejtjeik lazábban kapcsolódnak; komolyabb napvédelemre nagyjából csak a pubertáskor környékén tesznek szert. A születésük utáni első évben a legvédtelenebbek, ekkor tudnak a legkevésbé védekezni az UV-sugarak ellen. Ebben az időszakban egyáltalán nem szabad kitenni a bőrüket közvetlen napsugárzásnak, de még árnyékban is védelemre szorulnak annak érdekében, hogy a bőrük hámfejlődése zavartalan maradhasson. Nem mindegy azonban az sem, hogy ehhez milyen fényvédőszereket használunk.

Lényeges különbségek

A felnőttek számára alkalmas naptejek gyakran olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek a gyermekek érzékeny bőrét irritálhatják, előidézhetik vagy fokozhatják a már meglévő bőrbetegségeket – például az atópia – tüneteit, vagy rosszabb esetben akár allergiás reakciókat is kiválthatnak. Súlyos tüneteket okozhatnak például bizonyos kémiai szűrőkkel dolgozó napvédőszerek hatóanyagai, de akár illat-, színező- vagy tartósítószerek is. Ezzel szemben, a gyermekek számára kialakított napvédőszerek amellett, hogy kifejezetten az érzékeny bőrük számára tolerálható összetevőket tartalmaznak, védenek, hidratálnak és általában magasabb faktorszámmal rendelkeznek a felnőtt változatoknál.

Érdemes azonban a gyermekeknek szánt változatok közül is a legmegfelelőbbet választani. Ilyenek például a legmagasabb SPF védelmű Bioderma Pediatrics termékcsalád napvédőszerei, amelyeket bőrbiológiai szakértelemmel, gyermekorvosokkal és bőrgyógyászokkal szorosan együttműködve fejlesztettek ki. Ezek a készítmények természetes fényvédő tulajdonságaik mellett képesek pótolni a faggyú és a szkvalén hiányát, erősítik a még törékeny barrier funkciót és antioxidáns védelmet biztosítva maximálisan megfelelnek a gyermekbőr speciális igényeinek.

A csecsemők fokozott bőrvédelme

Azokon az alkalmakon, amikor a napfény elkerülhetetlen a legkisebbek számára, érzékeny bőrüket a Photoderm Pediatrics Mineral SPF50+ ásványi fényvédővel óvhatjuk. A 0+ hónapos kortól alkalmazható készítmény az úgynevezett Sun Barrier Technológiával készült, ami egy olyan csúcstechnológia, amely egyesíti az UV-szűrőket, miközben a sárgabarackmag olaj és a bőrben természetesen is jelenlévő E-vitamin tartalmánál fogva biometrikus lipidekkel látja el a bőrt. Összetett védelemmel rendelkezik: széles spektrumú hatóanyagával óvja a babákat a rövid és hosszú UVA sugarak ellen, optimalizálja a bőr barriert. Egyszerűen alkalmazható, gyorsan felszívódó, könnyű textúrájú anyaga ellenáll a víznek és nyálnak is. Az illatanyagot nem tartalmazó, antioxidáns hatású napvédő kiváló szem- és bőrtoleranciával rendelkezik, atópiára hajlamos bőrre, arcra és testre is egyaránt alkalmazható.

Egyéves kortól: Bioderma Photoderm Pediatrics

A Photoderm Pediatrics Lait SPF50+ és a Photoderm Pediatrics Spray SPF50+ szintén kiválóan alkalmasak akár az atópiás gyermekek különösen érzékeny bőrének nagyfokú fényvédelmére is. A 12 hónapos kortól testre és arcra egyaránt alkalmazható Sun Barrier Technológiájú termékek alkalmasak arra, hogy megerősítsék a gyermekek érzékeny bőrének saját védelmét. Nem zsírosak, nem ragadnak, valamint szintén nagyon jó szem- illetve bőrtoleranciával rendelkeznek. Hatásuk nyolc órán át, széles spektrumú védelmet biztosít a rövid és hosszú UVA sugarak ellen, miközben gondoskodnak a bőr megfelelő hidratálásáról is. Mivel kiválóan ellenállnak a víznek, izzadságnak, a homoknak és egyéb dörzsölő hatásoknak, hatékonyan gondoskodnak arról, hogy a kisgyermekek biztonságban lehessenek a nap káros sugárzásával szemben akár a legönfeledtebb játék közben is.

