A foltos hajhullás okai

A latin alopecia kifejezés magyarul hajvesztést jelent, ezen belül az alopecia areata foltos hajhullást, foltszerű kopaszodást okoz. A foltszerűkopaszodásmögött - amely korra és nemre való tekintet nélkül bárkinél jelentkezhet - sokféle probléma húzódhat meg.

A betegek többségén több-kevesebb folt jelentkezik, súlyos esetben azonban teljes kopaszsághoz is vezethet. Az alopecia areata azonban nemcsak a hajas fejbőrt érintheti, hanem kiterjedhet minden szőrzettel borított felületre - főként a szemöldökre és az arcszőrzetre, de az egész test felületére - is.

A hirtelen megjelenő hajhullás ijesztő lehet. Van kezelés

A foltos hajhullás hátterében többféle ok is állhat, de a fokozott stressz főszerepet játszik a kialakulásában, trauma hatására pedig a fejbőr vérellátása csökkenhet. Egyes esetekben vashiányos vérszegénység, illetve pajzsmirigybetegség, elszaporodó élesztőgombák, vagy hiányzó tápanyag is meghúzódhat a hajvesztés hátterében, valamint krónikus gyulladás is okozhatja. Gyermekkorban az esetek egy részében atópiás ekcémához társulhat a foltos hajhullás. Amennyiben nem találni egyértelmű okot a foltok megjelenésére, valószínűleg autoimmun betegség okozhatja. Azimmunrendszerilyenkor nem a kórokozókat, hanem a hajtüszőket támadja. A tünetek a körmökön is megjelenhetnek, amelyek betöredeznek, elvékonyodnak. A betegség nem gyógyítható véglegesen, de kezeléssel az állapotromlás enyhíthető.

A tünetek rendszerint váratlanul, egyik napról a másikra alakulnak ki, minden előzetes tünet nélkül, mindössze az érintett fejbőr felületénél enyhe viszkető vagy bizsergő érzés keletkezik. A foltos hajhullás változó ideig állhat fenn. Lefolyása sem egyenletes, bármikor megjelenhetnek újabb és újabb foltok, de a kopasz részekre a haj bármikor vissza is nőhet. Nem ritkán a visszanövő haj pigment nélküli, azaz ősz, de akár az eredeti hajszín is visszatérhet idővel.

A foltos hajhullás kivizsgálása szinte minden esetben góckutatással (mandula, fog) kezdődik, leginkább teljes vérképelemzéssel, majd nőgyógyászati, fogászati és fül-orr-gégészeti vizsgálatokra is sor kerülhet. A belgyógyászaton az ételallergia (cöliákia) és a Chron-betegség szűrése történik. Az immunológiai vizsgálaton részletes ellenanyagszűréssel próbálják kideríteni a foltos hajhullás okát.

A hajhullás gyakoribb az évszakváltások alkalmával, illetve, ha egészségtelenül táplálkozunk. Amikor azonban egyik tényező sem játszik közre, akkor sejthetően nagyobb a baj. Ha hirtelen megnő a kihullott hajszálak mennyisége, megváltozik a haj minősége, illetve a nőknél boltívessé válik a hajhatár, az már aggodalomra adhat okot.

A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, de megfigyelhető családi halmozódás, valamint további autoimmun betegségek is növelhetik a kialakulásának kockázatát. Az alopecia areata gyakran spontán gyógyul. Az esetek jelentős részében a hajhagymák gyorsan regenerálódnak, a haj visszanő a kopasz területekre. Nem érdemes azonban erre várni, mert megfelelő kezeléssel javítható a fejbőr és a hajhagymák állapota!