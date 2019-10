A csalánkiütés tünetei

Általánosságban elmondható, a felmerülő tünetek inkább csak kellemetlenséget okoznak, ugyanakkor az érintettek számára ez vajmi kevés vigaszt ad. Az egész testen vagy a test egy adott tájékán felbukkanó kiütések megjelenésre egy szúnyogcsípéshez hasonlítanak, kiterjedésük azonban nagyobb, alakjuk pedig szabálytalan.

Szűnni nem akaró viszketés a hajlatokban

A foltok rendszerint nagyon gyorsan alakulnak ki, majd ezt követően órákig, akár néhány napig is kínzó viszketést okoznak. Különösen érzékenyek e szempontból a testhajlatok, illetve az is megfigyelhető, hogy a panaszok éjszaka erősebbek. Az urticaria gyakran valamilyen allergiás reakció révén keletkezik, ennek megfelelően egyéb allergiás tünetek is súlyosbíthatják a helyzetet, mint például a szénanátha, a kötőhártya-gyulladás, vagy éppen a szemek viszketése.

Bizonyos esetekben a csalánkiütéssel karöltve angioneurotikus ödéma is megjelenhet, ami duzzanatokkal jár az ajkakon, a szemek környékén, valamint a nemi szervek és az ujjak végein. Szerencsére ez a probléma is csak pár órán keresztül áll fenn, azt követően magától elmúlik. Ritka esetekben viszont a felső légutakban elzáródást okozhat, ami már egy veszélyes állapot, hiszen ezáltal nehézkessé válik a légzés.

Acsalánkiütésokozta viszketés órákon át kínozza áldozatát

Veszélyes is lehet a hidegkiütés

A csalánkiütés kiváltó oka nemcsak valamilyen allergiás reakció lehet, hanem egyes külső hatások is előidézhetik a panaszokat. E körbe sorolható, amikor meleg vagy hideg hatására jelennek meg az apró méretűtől tenyérnyi kiterjedésű foltok a bőrön. A viszketés ilyenkor is gyakori, de akár égető érzést is tapasztalhatnak az érintettek, sőt, a körérzet romlásával is járhat az állapot. A vérnyomás hirtelen zuhanása révén a hidegkiütés még ájulásos rosszullétet is okozhat az arra hajlamosoknál aktív testmozgás közben.

A hidegkiütésre nincs gyógymód. Megelőzés- és kezelésképpen kerülni kell a hideg hőmérsékletet és a hirtelen hőmérséklet-változásokat.

Összességében kijelenthető, a csalánkiütés legtöbbször olyan gyorsan el is múlik, mint ahogy kialakult, és többségében nem jelentkezik újra. Egyesek azonban időszakosan visszatérő panaszoktól szenvednek, ha pedig ez a helyzet hat hétnél is tovább megmarad, nagy valószínűséggel krónikus csalánkiütésről kell beszélni. Ilyenkor már ajánlott szakorvoshoz fordulni a problémával.

