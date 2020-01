A bőrgyógyász legjobb tanácsai a hidegben

Hogyan ápoljuk a bőrünket a hidegben?

A központi fűtés, a hideg, a szél, és a kinti-benti hőmérséklet közti jelentős különbség erősen igénybe veszi a bőrt azzal, hogy csökkenti a nedvességtartalmát. A bőr legfelső rétege kiszárad, berepedezik, kipirosodik, ellenálló képessége csökken, fokozódhatnak az ekcémás, rozáceás panaszok. Dr. Torma Katalin, az Oxygen Medical bőrgyógyász szakorvosa olyan hasznos tanácsokkal szolgál, amelyek segítenek a problémás, viszkető bőrt újra selymessé, hidratálttá tenni.

A téli időjárás miatt meg kell küzdeni a bőr kiszáradásával

1. Hidratáljuk a bőrünket!

Mindennap hidratáljunk! Télen a zsírosabb, sűrűbb állagú krémek sokkal jobbak, mint a könnyű testápolók, az úgynevezett lotionok. Az érzékeny bőrűeknek ajánlott kerülniük az illatosított, lanolint tartalmazó készítményeket. A testápolót közvetlenül fürdés után kell felvinni az enyhén nedves bőrre, hogy még a felületi nedvességet is magába zárja.

2. Zuhanyozzunk langyos vízben!

Bánjunk csínján a forró vízzel és a szappannal, ugyanis mindkettő szárítja a bőrt! Különösen a "téli viszketéssel" küzdőknek ajánlott a langyos vizes, gyors zuhanyozás nem irritáló készítménnyel, javasolt szappannal vagy speciális tusfürdővel fürdeni. Utána feltétlenül testápolót ajánlott használni.

3. Ne fürödjünk naponta többször!

Napi egyszeri fürdés tökéletesen elég, sőt, a karokat, a lábat és a törzset nem is kell feltétlenül szappanozni, vagy tusfürdővel lemosni, az öblítés is megteszi, így nem távolítjuk el a bőr természetes védelmét.

4. Párásítsuk a levegőt!

A száraz levegő nedvességet von el a bőrtől, ezért a szobai párásítók jó szolgálatot tehetnek télen. Fontos, hogy ezeket rendszeresen tisztítsuk és cseréljük bennük a vizet, hogy kivédjük a penészgombák megjelenését.

5. Védekezzünk a szél ellen!

Tekerjünk sálat az arcunkra (de ne a szánk elé), hordjunk kesztyűt és sapkát és az ajkakat is védjük hidratáló készítményekkel. A gyakori kézmosás és a hideg miatt különösen fontos a gazdag, tápláló kézkrémek gyakori használata is. Az arcot is érdemes védeni, kifejezetten e célból kifejlesztett "cold krémekkel", vagy egyéb arcápolókkal.

6. Télen is fontos felkészülni a napsütésre!

A 15 faktoros naptejek a mindennapi kint tartózkodáshoz elegendőek, de ha például szabadtéren sportolunk, ennél erősebb védelemre is szükség lehet. Síelésnél - főként tél végén - érdemes emelni a faktorszámot és ajkak fényvédelméről is gondoskodni. A túl sok és túl erős sugárzásnak kitett bőr a korai öregedés jeleit mutathatja és megnő a bőrdaganatok kialakulásának esélye is. Ugyanez érvényes a szoláriumozásra is. Az önbarnítókról pedig érdemes tudni, hogy szárítják a bőrt.

7. Pótoljuk a D-vitamint!

Mivel ezt a hormonként viselkedő vitamint nyáron a bőrünk állítja elő a napfény segítségével, télen nyilván alacsonyabb mennyiséghez jutunk belőle. Mielőtt azonban bármilyen mennyiségű és minőségű készítményhez fordulnánk, érdemes egy egyszerű vérvétellel ellenőriztetni a D-vitamin szintünket.

8. Figyeljük a bőrünket a hidegben!

Vegyük észre és kezeljük a hideg okozta problémákat! A hideg bőrelváltozásokat okozhat, érzékenyebbeknél, kisgyermekeknél akár fagyási sérüléseket is. Azonnal forduljunk orvoshoz, ha megváltozik a kezünk vagy a lábunk színe, ha fájdalmat vagy érzéskiesést tapasztalunk.



9. Kérjünk segítséget szakembertől, ha a szárazság nem szűnik meg vagy fokozódik, a bőr viszket, kivörösödik, kiütések, növedékek jelennek meg rajta, romlik azekcémavagy a rozácea állapot.

Forrás: oxygenmedical.hu