A hollandok már ingyen kapják a naptejet

Már az elmúlt hétvégén is használni lehetett ilyen automatákat Breda városának parkjában, illetve egy fesztiválon is. A jövőben a többi között rendezvényeken, iskolákban és sportegyesületekben is felállítanak naptej-automatákat, hogy mindenki megfelelően védekezhessen a nap káros sugarai ellen – közölte a holland NOS hírügynökség.

A Venlo-Venray kórház például egy egészségpénztár és több települési önkormányzat támogatásával lát el 120 általános iskolát fényvédőszer-automatákkal. A klinika egyik bőrgyógyászának ötlete volt, hogy a koronavírus-járvány idején fertőtlenítő folyadékokhoz használt készülékekbe a jövőben naptejet töltsenek. A bőrrák az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált Hollandiában. Szakemberek szerint a naptej jelenti a legjobb védelmet és fontos, hogy már gyerekkorban megszokássá váljon ez a védekezési forma.

Anyajegy vagy bőrrák? Így derülhet ki.

„Pénzbe kerül, pár ezer euróba, de fontosnak tartjuk állampolgáraink és a látogatók egészségét” – hangsúlyozta Jacco Knape, Katwijk tengerparti üdülőváros polgármestere szintén a NOS-nak nyilatkozva. „Látjuk, hogy emberek védelem nélkül napoznak, és ez Katwijkban különösen gyakorta fordul elő, ami nem jó” – tette hozzá.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!