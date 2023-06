Vesebetegség gyerekkorban – Van, hogy csak a transzplantáció segít

Prof. dr. Reusz Györgyöt mindig is vonzotta a gyermekgyógyászat, a nefrológia mellett első klinikai éveiben döntött. Dolgozott dialízisállomáson, részt vett kutatásokban, és több szakmai társaság munkáját segítette az elmúlt évtizedekben. Leggyakrabban talán húgyúti fertőzésekkel foglalkozik, amely inkább a lányokra jellemző, és általában könnyen kezelhető – Fiúknál inkább kisebb korban lép fel ilyesmi – magyarázza. – Ez főként az anatómiai sajátosságokra vezethető vissza, illetve arra, hogy lányok esetében valamivel gyakoribb a húgyúti fejlődési rendellenesség előfordulása. Ezek a mai ellátórendszerben már észrevehetők, hiszen az újszülöttkori ultrahangszűrés ki tudja mutatni a rendellenességeket, továbbá a vizeletvizsgálat csecsemő-kisded korban minden lázas betegség esetében mérlegelendő, így megelőzhető a további állapotromlás (korábban gyakran előfordult, hogy visszatérő lázas betegségek után sokadjára derült csak fény egy anatómiai rendellenességre).

Az öröklődő vesebetegségek, mint például a gyermekkori policisztás vesebetegség is, észrevehetők már méhen belül. Egyes örökletes betegségek pedig célzott szűrő- és genetikai vizsgálatokat, speciális szakmai tudást igényelnek, amire egyes klinikákon nephrogenetikai tanácsadás is rendelkezésre áll.

A felnőtt lakosság legalább fele érintett a modern kor valamelyik (vagy több) civilizációs betegségében, a túlsúlyban, a kettes típusú cukorbetegségben vagy a magas vérnyomásbetegségben. Az összlakosságnak pedig mintegy 10%-a szenved a fentiekkel kapcsolatos vesebetegségben.

Az elhízás serdülőkor körül, de gyakran már előtte is megjelenik, és akár a gyerekek negyedét is érintheti, ez a szám pedig évről évre nő. "Sajnos a túlsúly következményei (glukóz-intolerancia, cukorbetegség, magas húgysav-szint, zsírmáj, magas vérnyomás) sok általunk vizsgált serdülőnél kimutathatók" – sorolja dr. Reusz György. "Életmóddal javítható a helyzet (még öröklött betegséghajlam esetén is), de a mozgás és a diéta betartása fegyelmet igényel" – tette hozzá.

A túlsúly megelőzését a családdal kell kezdeni, mert a minta hat a gyerek szokásainak kialakulására. "Ha a család ül a tévé előtt, nyomkodják a telefont, és kevés a mozgás a mindennapjaikban, nem meglepő, ha a gyerekek sem vágynak a mozgásra. Ugyanakkor a vesebetegség és a jól beállított vérnyomás nem akadálya a sportolásnak, sőt, az javíthatja a szervezet általános állapotát" – mondja a szakember.

Meg kell találni az egyensúlyt az elképzelés és a lehetőségek között, mert bizonyos sportok (a kontakt-, ill. tompa hasi sérülés veszélyével járók) nem ajánlottak például policisztás vesebetegségben, patkóvese vagy csak egy vese megléte esetén. "Ugyancsak nem szerencsések a statikus sportok (súlyemelés, gyúrás, utóbbi főleg ha túlzott fehérjebevitellel társul). Azonban a dinamikus sport a vese keringését befolyásolja, javítja, ezért az hosszútávon akkor jótékony, ha megmarad rekreációs tevékenységnek" – int óvatosságra a szakember.

Magyarországon évente hat-tíz gyerek lesz végállapotú veseelégtelen, és kerül dializálásra. A gyerekek viszonylag rövid időt járnak művesekezelésre, szemben a felnőttekkel, akik átlagban három-négy évet is lehetnek a művesekezeléshez kötve. A vesetranszplantációs várólistán mintegy ezer felnőtt van, a gyerekek száma ennek kevesebb, mint 5%-a.

Veseátültetést követően a páciensnek élete végéig kontrollra kell járnia, az immunszupresszív gyógyszerek szedésére pedig szintén szabályok érvényesek. "Az előírások megszegése a szerv kilökődéséhez vezethet, amely végzetes is lehet. A Gyermekklinikán és a Transzplantációs Klinikán igyekszünk új alapokra helyezni a gondozást, és főleg a felnőtt gondozásba való átadást-átvételt, hogy a fiatal felnőttek felkészülten vághassanak neki az előttük álló évtizedeknek" – mondja a szakember.

Mit jelent egy család életében, ha a gyermeke vesebeteg? Például egy összetett húgyúti fejlődési rendellenesség kezelésének akár műtét is lehet a vége, de enélkül is sok ellenőrzést igényel, ez sokszor megterhelő a család számára. Emellett a higiénés rendszabályok is nagyon fontosak, sok esetben ezek javításával már eredményt lehet elérni bizonyos egyszerűbb esetekben.

"Pszichésen is nehezebb a helyzet, ha előrehaladó vesebetegségről van szó. Ha a gyermeket krónikus betegsége miatt kezelik vagy immunológiai vesebetegsége miatt gyógyszert kell szednie, az hátráltatja a beilleszkedését a közösségbe. Ez együttműködést igényel az érintett óvodától, iskolától is és az érintettek gyakran szorulnak pszichés tanácsadásra, gondozásra. Az iskolai előmenetelt is ronthatja a sok hiányzás, mindezt figyelembe kell venni a kontrollok tervezésekor" – mondja a professzor.

A kezelt gyerekek étrendjében megjelenik a speciális diéta, ami többek között só- és fehérjemegszorítást jelent, még ha a gyerekeknél a növekedés miatt a fehérje csökkentése korlátozott is. Speciális esetekben meghatározott diétát igényelnek a betegek, erre a Klinikán dietetikus tanácsadás áll rendelkezésre. "Ott mind az elhízással, életmódváltással kapcsolatban, mind a vesebetegség miatt szükségessé váló, célzott diétákra kaphatnak útmutatást a családok" – sorolja a gyermekorvos.

Elengedhetetlen a tanácsadás sikerének ellenőrzése, a rendszeres gondozás, kontroll. "Kiemelten fontos a megfelelő-orvos beteg kapcsolat, a bizalom kialakítása, hiszen az egészség csak közösen őrizhető meg, a legkiválóbb gyógyszer és kezelés is csak akkor hat, ha az eljut a betegig" – mondja dr. Reusz György.

„A családomnak csak hálás lehetek. Mindig ott voltak velem, és lesték, miben segíthetnek.”

Mezei Gergő László fejlődési rendellenességgel született. A szinte hiányzó parenchyma, azaz a vese működő szövete és a tág uréterek folyamatos gyulladásos betegségeket idéztek elő már csecsemőkorától. Életének első 6 hónapját kórházban töltötte, és már négynapos korában meg kellett operálni, és az egyik veséjét el kellett távolítani. Azóta vesetranszplantált fiatal sportolóként, energikusan éli mindennapjait.

Gergő édesanyja sokszor töltötte az éjszakákat is a kórházban kisfiával, míg Klárára, az akkor négyéves nővérére a nagyszülők vigyáztak, hiszen édesapjuk sokat dolgozott.

"Az első emlékeim a gyerekkoromból? Talán hároméves voltam, amikor elvittek Debrecenbe, hogy kivegyék a mandulámat, de annyira sírtam, hogy négy embernek kellett lefognia az altatáshoz. Aztán nem volt altatás, én pedig nagyon haragudtam anyukámra, mert csalódásként éltem meg, hogy magamra hagyott a rendelőben" – kezdi Gergő a történetét.

A számtalan kontrollvizsgálat és vérvétel eredménye, hogy már négyévesen sem félt, amikor tűvel közeledtek a karjához. "Tizennyolc éves koromig szinte hetente jártunk az orvosi rendelőbe, mert két-háromhavonta felfáztam. A születési rendellenesség miatt gyakori volt a vizeletvisszafolyás, amely pluszterhelést jelentett a vesémnek. Az elszaporodott baktériumok miatt véres vizelet és magas láz jelentkezett, amely tíz nap fekvés és antibiotikumos kezelés hatására javult csak. Eközben sajnos folyamatosan romlott a vesém állapota" – idézi fel az első éveket.

Előfordult, hogy nem tudtott járni sem. A méreganyagok ekkorra már annyira felgyülemlettek a térdeiben, hogy komoly fájdalmat okozott neki lábra állni. Azonban a két év alatt javult a közérzete és az eredményei is.

A vesetranszplantáció új esélyt ad az életre. "Megkönnyítette az életemet, kinyitotta a világot. Tudatosan kezdtem étkezni, és később mozogni is. Közel tíz évig működött a beültetett vese, de ekkor újra listára kerültem. Addig is igyekeztem minél többet sportolni, hogy az új szerv minél jobb állapotú testbe érkezhessen. Ezt a vesét pedig a nővérem, Klára ajánlotta fel" – mondja meghatódva.

Gergő azóta többszörös világbajnok sportoló, és örömmel segít a hozzá fordulóknak kuratóriumi önkéntes munkája keretében az Átszervezés Alapítványnál. "Ha valaki beszélgethet egy sorstárssal, aki a betegség minden szintjét megélte, az mindig támogatást jelent. A saját tapasztalataimat osztom meg, anélkül, hogy sajnáltatnám magamat. A sorsközösséggel nagy terhet vehetünk le egymás válláról és megmutathatjuk, hogy van kiút. A saját életünkért mi vagyunk a felelősek” – hangsúlyozta.

