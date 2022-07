Tünetek a kézen, amik betegséget jelezhetnek

Egészségünk megőrzése érdekében nemcsak a megelőzésre érdemes koncentrálni, hanem arra is, hogy a már kialakult problémákat minél hamarabb kezeljük, kezeltessük. Ehhez azonban figyelnünk kell a testünk, például a kezünk jelzéseire, amelyek fontos támpontok lehetnek a diagnosztizálásban. De egészen pontosan mire utalhatnak a leggyakoribb „kéztünetek”?

Száraz, repedezett bőr

A hidegebb hónapokban, amikor alacsony a levegő páratartalma, gyakori, hogy kiszárad, berepedezik a kéz bőre. Azoknál is jellemző ez a probléma, akik irritáló hatású anyagokkal dolgoznak, vagy olyan munkát végeznek, amely nagyon igénybe veszi a kezeket – az ápolók, gyári munkások, fodrászok nagyon veszélyeztetettek ebből a szempontból.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy a száraz, repedezett bőr betegség tünete is lehet. Autoimmun betegség fennállása esetén, például cukorbetegségben vagy lupuszban szenvedőknél csökkenhet a kézben a keringés mértéke, ezáltal a bőr könnyebben irritálódik. A két, sokakat érintő bőrbetegség, az ekcéma és a pikkelysömör pedig bőrgyulladással jár, ami szintén kiszáríthatja a kéz bőrét, illetve hámlást, berepedezést is okozhat.

Annak érdekében, hogy enyhüljön, esetleg meg is szűnjön a kézszárazság, a bőr berepedezése, elsősorban a kiváltó okot kell megtalálni és kezelni. Emellett nem szabad elfelejtkezni a bőr rendszeres, alapos hidratálásáról sem. Olyan készítményeket használjunk, amelyek nyugtató hatásúak és elősegítik a regenerációt.

A kezünk sok mindent elárul egészségünkről. Fotó: Getty Images

Vörös kiütések

Ha vörös kiütéseket észlelünk a kezünkön, csuklónkon, amelyek időnként váladékozó hólyagokká fejlődnek, nagy az esély arra, hogy nikkelallergiával küzdünk. A tüneteket az okozza, hogy amikor a bőrünk nikkeltartalmú tárggyal – például gyűrűvel, karórával – érintkezik, az immunrendszer tévesen káros anyagként azonosítja, és elkezd védekezni ellene. Kevesen tudják, de a nikkelallergiásoknak az ételekkel is vigyázniuk kell: a babban, csokoládéban, földimogyoróban, szójában, zabpehelyben és a müzliben különösen sok nikkel található.

A kezelés leghatékonyabb módja a nikkeltartalmú tárgyak, ételek kerülése. Amennyiben ez valami miatt nem megoldható, a bőrtünetek antihisztaminokkal, illetve gyulladásgátló krémekkel, gyógyszerekkel csillapíthatóak.

Bizsergő, zsibbadó ujjak

Ujjaink teljesen ártalmatlan ok miatt is zsibbadhatnak, bizsereghetnek. Lehet, hogy „elaludtuk” a kezünket, vagy esetleg elestünk, megütöttük az adott területet. Ilyenkor azonban a kellemetlen panasz rövid időn belül magától elmúlik. Amennyiben tehát hosszabb távon is fennáll a probléma, az felvetheti a betegség gyanúját. Az egyik leggyakoribb ok a kéztőalagút-szindróma. Ez egy olyan, idegleszorítással járó rendellenesség, amely a csukló területét érinti, eredményeként pedig zsibbadni és fájni kezdenek az ujjak, idővel érzészavar is kialakulhat. Az ideget a mellette futó inak szorítják le, amennyiben valamilyen oknál fogva bedagadnak. A kéztőalagút-szindróma kezelése azért nélkülözhetetlen, mert az ideg sérülése az izmok eltűnéséhez vezethet. Sokszor elegendő, ha az érintett olyan sínt visel, amely tehermentesíti a csuklót, de előfordulhat, hogy műtétre van szükség.

Vörös, pikkelyszerű, fehéren hámló elváltozások

A fent leírtak egy krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegségnek, a pikkelysömörnek a legtipikusabb „ismertetőjegyei”. Súlyos esetben a páciensek bőrén gennyhólyagok látszanak. A kór egyebek mellett a kezet, tenyeret is érintheti, sőt, a körmön is megjelenhet, utóbbit a köröm – fehér, sárga vagy éppen barna – elszíneződése, a gyulladt körömágy, a köröm alatti vérömleny vagy a morzsalékos, töredező köröm jelzi.

A pikkelysömörnél a terápia célja a tünetek enyhítése. Az állapot súlyosságától függően ez történhet helyi kezeléssel (hidratáló, gyulladáscsökkentő hatású vagy a hámlást mérséklő krémek, kenőcsök használata), szisztémás gyógyszerek vagy akár fototerápia segítségével.

Feldagadt ujjak

Nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, ha feldagadnak az ujjaink, hiszen az edzés, a hőség vagy éppen a túlzott sófogyasztás is okozhat ilyen panaszt. Ugyanakkor bizonyos esetekben betegség van a háttérben. Például köszvény, egy anyagcserezavarból adódó betegség, amelynek fennállásakor a vér húgysavszintje magas. A gondot az okozza, hogy a húgysav sói lerakódhatnak az ízületekben, ahol duzzanatot, fájdalmat idézhetnek elő. Vesebetegség esetén is jeleznek az ujjak: a vesék feladata, hogy megszabaduljanak a méreganyagoktól, felesleges folyadéktól, ám ha problémás a működésük, akkor az ujjak, lábak, szemek környéke megdagad. A reumás ízületi gyulladás az ízületek fájdalmas duzzanatával, merevséggel jár, amit a kezeiken is tapasztalhatnak az érintettek.

Ahogy a száraz, repedezett bőr esetében már említettük, itt is a pontos kiváltó ok megtalálása és kezelése a legfontosabb. Ha ez sikerül, az ujjdagadástól is nagyobb eséllyel szabadulhatunk meg.