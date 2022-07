Hogyan ápoljuk a friss tetoválást? Szakértő tanácsai

Egy tetoválást alapesetben életünk végéig a bőrünkön viselünk. Ahhoz pedig, hogy ezt a döntésünket később se bánjuk meg, érdemes jól átgondolni a mintaválasztást. De ugyanilyen lényeges az is, hogy kizárólag megfelelő képzettséggel és eszközparkkal rendelkező szakemberre bízzuk a feladatot, még ha így drágább is lesz a vágyott tetoválás. Fontos továbbá, hogy az óvatosság és a felelősségteljes viselkedés ne érjen véget azzal, hogy kilépünk a tetoválószalonból – a gyógyulás időszakában is körültekintőnek kell lennünk.

Sok múlik a higiénián

Mivel a tetoválótű rengetegszer átszúrja a bőrünket, amíg a teljes minta felkerül, az érintett felület jelentősen sérül, különösen érzékennyé és sebezhetővé válik. Éppen ezért, ha tetoválásról van szó, akkor az egyik legfontosabb dolog a higiénia – mind a tetováló, mind a vendég részéről. Ha ugyanis az nincs meg, akkor nem fog szépen gyógyulni a mintánk, illetve csúnya fertőzéseket és rendellenes hegesedést is kockáztatunk. „A tetoválás egy nyílt seb. Ha kicsit is hanyagok vagyunk, akkor felülfertőződhet és begyulladhat, aminek sajnos lehet az is a vége, hogy újra kell ütni az egészet. Láttam már elég csúnya sebeket, hegeket egy-egy komolyabb gyulladás után. Volt olyan vendégem, akinek azért kellett javítanom a tetoválását, mert nem megfelelően kezelte” – mesélte Bálint-Gudmon Alexandra.

Fontos, hogy megfelelően kezeljük a friss tetoválást. Fotó: Getty Images

Friss tetoválás esetében egyébként egy minimális viszketés, húzódás vagy bőrpír még eleinte normálisnak mondható. Ha azonban a néhány napos tetoválásunk környéke kivörösödik, a seb területe fokozottan érzékeny és fájdalmas, valamint hidegrázást, erős verejtékezést vagy lázat tapasztalunk, akkor fennáll az elfertőződés veszélye. Gyanú esetén először kérdezzük meg tetoválónkat, mit javasol, és ha ennek ellenére sem javul az állapotunk, akkor mielőbb forduljunk orvoshoz, aki antibiotikumos kezelést írhat elő.

A helyes kezelés lépései

A tetováló szerint a tetoválás gyógyulásának idejét és ideális ápolásának módját nagyban befolyásolja az adott minta. „Más a kezelése egy feliratnak, és más egy nagyobb, realisztikus mintának. A kisebb, vonalas tetkókat elég krémezni és tisztán tartani, de a nagyobbaknál én 3 napos fóliázást is szoktam ajánlani” – magyarázta. A fólia az első napokban azért különösen fontos, mert megvédi a friss, esetenként vérző, nedvedző sebünket a szennyeződésektől, valamint megakadályozza, hogy az érintett felületet fedő ruha beleragadjon, és emiatt sérüljön, felszakadjon a seb. A fóliát nagyjából 3-5 óránként kell cserélni, de naponta minimum 5-ször.

De ami mindenféle minta esetében egyformán fontos, a tetováló szerint az, hogy amíg a felület le nem hámlik, mindig legyen tiszta és krémes a tetoválás. „Ez persze nem azt jelenti, hogy 5 percenként mosnunk kell és egy tonna krémet rányomni, túlzásba esni sem kell. A lényeg, hogy mindig hallgassunk a tetoválónkra és kövessük az utasításait. Akkor nem lehet baj” – emelte ki Gudi.

A friss tetoválás ápolásának alaplépései tehát a következők.

Alaposan mossunk kezet! Langyos vízzel, kíméletesen mossuk le a tetoválás felületét! (Ha túl zsíros a korábban felvitt krém, akkor egy kis szappant is használhatunk.)

Finoman itassuk le a felületről a vizet egy papírtörlővel, majd hagyjuk teljesen megszáradni a bőrt!

Kenjük be vékonyan a tetoválást gyógyulást segítő krémmel!

Fedjük le az érintett bőrfelületet fóliával, széleit rögzítsük ragtapasszal!

Ismételjük meg a folyamatot a tetoválónk által ajánlott időközönként!



A tetoválóművész megemlítette, hogy léteznek már kifejezetten tetoválásra fejlesztett utókezelő termékek is. Ezek előnye, hogy elősegítik a megfelelő és mielőbbi regenerálódást, kellőképpen táplálják és hidratálják a hámosodó felületet, fertőtlenítenek, csökkentik a gyulladás kockázatát és nyugtatják a bőrt – mindezt egyetlen lépésben. Fontos továbbá, hogy a gyógyuló sebet ne vakarjuk, a hámló bőrt ne tépkedjük, a képződött vart pedig ne szedegessük/kapargassuk le!

Később sem árt az odafigyelés

Ha a tetovált bőrfelület már lehámlott – jellemzően 1-2 héten belül –, már csak krémezni kell, ha száraznak érezzük a bőrünket. Természetesen ezt is kizárólag tiszta kézzel tegyük. De nem csak ezekre fontos odafigyelni. „A megfelelő ápolás mellett két hétig kerülni kell a napot, a fürdőket – de nem a fürdést! –, a szaunát, illetve az edzést. Ha pedig már meggyógyult a tetkónk, és kimennénk vele a napra, akkor minden esetben használjunk minimum 50 faktoros naptejet, hogy sokáig olyan maradjon a tetoválásunk, mint új korában” – tette hozzá.