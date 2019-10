Szokások, amelyek óvják a vesét

Milyen laborvizsgálatokkal térképezhető fel a vesék egészségi állapota? Részletek itt.

A vese a szervezetbe bevitt fehérjék feldolgozásában is részt vesz. Az állati eredetű fehérjeforrásokban olyan összetevők is találhatóak, mint például az ammónia, amelynek túlzottan magas szintje káros lehet, amennyiben a szerv nem tud megbirkózni a feladattal. Éppen ezért érdemes az étrendünk kialakítása során a fehérjebevitel egy részét növényi forrásból biztosítani: hasznosak e téren a diófélék, az olajos magvak, a hüvelyesek, a kókusz, a quinoa, a tofu és a növényi tejalternatívák.

A túlzott sófogyasztás hosszú távon igen veszélyes az egészségre

A vesék egészségéhez természetesen a megfelelő folyadékbevitel is nagyon fontos, mivel folyadékhiány esetén a méreganyagok kiszűrése nem lesz elég hatékony. Reggelente mindig indítsuk a napot egy pohár vízzel, hiszen ébredéskor mindenki enyhén dehidratált! Eközben a sófogyasztást érdemes visszavenni. A szervezetben a nátrium és a kálium egyensúlya szoros összefüggésben áll, aminek szabályozásában kulcsszerep hárul a vesékre. A megemelkedett nátriumszint hosszú távon veszélyes az egészségre. Nagyon sok ember táplálkozásában ugyanakkor az ajánlottnál jóval magasabb mértéket ér el a sóbevitel, ezért érdemes ezt az ízesítőt amikor csak lehet, valami mással, például zöldfűszerekkel helyettesíteni.

Összességében igen hasznos, ha a lehető legtöbbször házilag készített ételeket fogyasztunk a bolti, éttermi és egyéb készételek helyett, hiszen csak így lehetünk biztosak benne, hogy semmiből nem kerül túl sok a tányérunkra, ami veszélyes lehetne a vesénkre. Érdemes minél több zöldséget fogyasztani, mivel amellett, hogy értékes ásványi anyagokat tartalmaznak, a veséket is tehermentesítik. Az étrendbe ajánlott beépíteni a rendszeres algafogyasztást, mivel ez a tengeri növény olyan anyagokat tartalmaz, amelyek gátolják a vesegyulladás kialakulását, továbbá ugyanez érvényes a kurkumára, pontosabban a benne található kurkuminra is. Nagyon hasznos továbbá a zöld tea, amely egyrészt támogatja a megfelelő napi folyadékbevitelt, másrészt antioxidánsai a húgyutak egészségét is segítenek megőrizni.

Forrás: care2.com