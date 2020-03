Súlyos bajt jelez a vérköpés

A vesének és a tüdőnek nagyon hasonló a bazálmembránja: sejtjeik erre a hálóra rakódnak fel, így épül föl a vese és a tüdő. Ha ezt a bazálmembránt antitestek támadják meg, fulladás, vérköpés, nehézlégzés és oxigénhiány jelentkezik, igen gyorsan romló vesebaj alakul ki.

A Goodpasture-szindróma a vese betegsége

Nagyon hirtelen jelentkezik vérköpés, emellett a vesepanaszok is nagyon gyorsan súlyosbodnak: a vese egy-két hét alatt tönkremehet. A nagyfokú fehérjeürítés miatt a betegek hamar ödémásak is lesznek, vizeletükben mikroszkópos mennyiségű vér jelenik meg. Az ödéma főleg a szem körül, a csuklón, az ujjakon, a laza kötőszövetekben jelenik meg.A vese károsodásával párhuzamosan emelkedik a vérnyomás is. A tüdőben beszűrődések alakulnak ki, ezek röntgenen is látszanak. A víz nem a hörgőcskékben van (ahogyan ez tüdőgyulladásnál megszokott), hanem a tüdő állományában. Ha a betegséget nem ismerik fel időben, akkor a gyors, progresszív vesegyulladás végleges károsodást okozhat veseelégtelenséggel