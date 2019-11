Őszi fáradtság vagy hormonzavar? Derítse ki!

Véget ért a nyár, rövidülnek a nappalok, és az idő is egyre rosszabb lesz - nem csoda hát, hogy a depresszió és a fáradtság is úrrá lehet rajtunk. Ezek ugyanakkor hormonzavarra is utalhatnak.

Az őszi hónapok beköszöntével sokan tartós fáradtságtól, depressziós hangulattól és fokozott álmosságtól szenvednek, amelyet általában a fényhiány, a visszaállás a munkába nyaralás után és a nappalok rövidülése okoz. A tünetek azonban akár hormonzavarra is utalhatnak, főleg, ha hosszú időn át fennállnak. Hogy milyen endokrinproblémákat jelezhet a túlzott fáradtság, arról Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa és inzulinrezisztencia-specialistája beszélt. Az őszi fáradtság legtöbbször akkor köszönt be, amikor már észrevehetően rövidülnek a nappalok, valamint a napsütést felváltja a felhős, csapadékos időjárás. Ez természetesen nagy hatást gyakorol az ember hangulatára, ám van ennél még lényegesebb dolog, ami hozzájárul a szűnni nem akaró álmosság-és fáradtságérzethez. Mit tehetünk ellene? Cikkünkben a válasz! Inzulinrezisztencia A cukorbetegség előszobájaként ismert állapot egyre több nőt és férfit érint manapság. Ekkor a sejtek rezisztenssé válnak az inzulinnal szemben, amely a vércukorszint normalizálásáért felelős. Inzulinrezisztencia esetén azonban kompenzálásként egyre több inzulin termelődik, hogy kordában tudja tartani a glükóz mennyiségét. Ennek viszont nagy veszélye, hogy a hasnyálmirigy (amely az inzulint termeli) kifárad, majd kialakul a 2-es típusú diabétesz. Sajnos az IR gyakran lappangva, tünetmentesen alakul ki, ám ha mégis jelentkeznek panaszok, akkor menstruációs zavarok, meddőség, fokozott szőrösödés, hajhullás, fáradékonyság, álmosság, zsíros, pattanásos bőr, valamint túlsúly keseríti meg a beteg mindennapjait. Az állapot életmódváltással, személyre szabott diétával, rendszeres testmozgással és szükség esetén gyógyszeres terápiával sikeresen kezelhető. Az őszi fáradtság és lehangoltság mögött hormonális problémák húzódhatnak Mellékvese-fáradtság A mellékvese olyan fontos hormonokat termel, mint például a kortizol, amelyet főleg antistressz hormonként ismernek. Amennyiben valaki feszített tempóban él, akkor kortizolszintje megemelkedik. Viszont ez azt jelenti, hogy ha huzamosabb ideig sokat kell termelnie a mellékvesének ebből a hormonból, akkor - akárcsak a hasnyálmirigy - kifáradhat, és kialakul a mellékvese-fáradtság, amelynek vezető tünete a lehangoltság, valamint a krónikus fáradtság. A betegség laborvizsgálattal diagnosztizálható, és szükség esetén a hiányzó hormon pótlásával kezelhető. Pajzsmirigy-alulműködés A pajzsmirigy-alulműködés szintén olyan hormonzavar, amely fokozott fáradékonyságban is megnyilvánulhat. Ekkor a szerv nem képes elegendő mennyiségű T3 és T4 hormont termelni, melyre a megemelkedett TSH-szint hívja fel a figyelmet. A kimerültségen túl gyakori tünetei közé sorolható a túlsúly, a székrekedés, a csökkent hidegtűrés, a hajhullás, a depressziós hangulat, a menstruációs zavarok és a teherbeesési nehézségek. A betegség gyógyszeresen eredményesen kezelhető - erre a páciensek az esetek többségében élete végéig szüksége van.

D-vitamin hiánya Ősszel a tartós fáradtság hátterében gyakran D-vitamin-hiány húzódik, hiszen ahogy kevesebb napfényhez jutunk, úgy csökken a D-vitamin mennyisége a szervezetünkben. Szintjéről laborvizsgálattal lehet megbizonyosodni, és szükség esetén szakember által meghatározott dózisban kell pótolni. Érdemes tudni, hogy számtalan hormonális probléma esetén D-vitaminhiány is jelen van, ezért célszerű ellenőriztetni a mennyiségét. Fontos továbbá, hogy a fent említett zavarok gyakran egyszerre fordulnak elő - ezért célszerű mindhárom állapot irányában vizsgálatokat végezni! Forrás: Budai Endokrinközpont