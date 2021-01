Okok, amiért hullani és vékonyodni kezd a hajunk

A szép haj titka - hajápolás lépésről lépésre. Részletek itt.

Nem meglepő, hogy a fokozott hajhullás hátterében a táplálkozási szokásaink is állhatnak. Ha nem viszünk be a szervezetünkbe elegendő kalóriát, akkor az a hormonrendszerünkre, azon keresztül pedig a hajunkra is hatással lehet. Különösen a fehérjehiány problémás, de egyes tápanyagok elégtelen mennyisége szintén a haj épségének rovására mehet - írja a brightside.me.

Szintén hajhullást okozhat a túlzásba vitt napozás, mivel kiszáríthatja a fejbőrt és a hajat is, emellett károsíthatja a hajhagymákat - különösen igaz ez a világos, illetve vékony szálú hajra. Ha rendszeresen túl szoros kontyba, copfba, fonott copfba kötjük a tincseinket, attól is hullani kezdhet a hajunk, mivel ez a gyökerüknél, a hajhagymáknál gyengíti meg a hajszálakat. Emellett a fejből keringésére is hatással van, ami miatt nem juthat elegendő tápanyag a hajhagymákhoz.

h i r d e t é s

A hajhullásnak számos oka lehet. Fotó: Getty Images

Nem jó a túl ritka és a forró vizes hajmosás sem

A túl ritka hajmosás sem egészséges, heti 2-3 alkalommal mindenképp érdemes hajat mosni, mivel a fejbőrön felhalmozódott szennyeződés miatt eltömődhetnek a hajhagymák, ami hajhullást okoz. Ugyanakkor kerülni kell a túl forró vizes hajmosást, mert a magas hőmérséklet a samponnal együtt eltávolíthatja a fejbőr természetes olajrétegét, ami a fejbőr és a haj túlzott kiszáradását okozhatja, sőt, még a kórokozók szaporodását is elősegítheti.

Ha sokat viszket a fejünk, annak a hátterében állhat gombás fertőzés, allergia vagy gyulladás is - mindegyik eredménye lehet hajhullás, ritkulás. Ráadásul a gyakori fejvakarással károsítjuk a hajhagymáinkat, úgyhogy hajmosásnál is érdemes figyelni arra, hogy a fejbőrrel gyengéden bánjunk, és dörzsölés, kaparás helyett inkább csak alaposan masszírozzuk át.

Óvatosan a hajszárítóval

Kerüljük a túl magas fokozatra állított hajszárító, hajvasaló és hajsütővas használatát is, mivel a magas hő tönkreteheti a hajszálat védőrétegét, amitől a haj meggyengülhet, töredezni és hullani kezdhet. Amikor csak tehetjük, engedjük a levegőn megszáradni a hajunkat, vagy használjuk a hajszárító legalacsonyabb fokozatát. A nedves hajjal pedig bánjunk óvatosan, ne cibáljuk fésűvel és ne dörzsöljük durva anyagú törölközővel, mert ezzel is roncsoljuk a hajszálakat.