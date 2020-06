A mangánnak számos enzimfolyamat "elindításában" van szerepe, például a zsírsavak, a koleszterin, a szénhidrát és afehérjeanyagcseréjéhez is nélkülözhetetlen. A mangán nagyon fontos egyéb mikrotápanyagok megfelelő felszívódásához, és együtt is működik velük (például a B-vitaminokkal). A mangán emellett nagy szerepet játszik az egészséges csontok, idegek, ízületek és porcok fenntartásában, valamint a bőrünkre is jó hatással van, például a kollagéntermelődés serkentésével segít megőrizni annak rugalmasságát és a sebgyógyulást is támogatja.

Szerencsére a konkrét mangánhiány rendkívül ritka, hiszen nagyon kis mennyiségre van szüksége a szervezetünkben ebből a tápanyagból, azonban jóval gyakoribb az, hogy valakinek nem a megfelelő mennyiség jut a szervezetébe. A mangánhiány kialakulhat egyoldalú, szegényes táplálkozás, étkezési zavar vagy éppen felszívódási probléma miatt is.

Mangán elsősorban olyan gyümölcsökben található, mint az ananász vagy a banán

A mangánszint csökkenését okozhatja a sok izzadás és bizonyos gyógyszerek (így a savlekötők és az orális fogamzásgátlók) is befolyásolhatják a felszívódását. Egyes ételek, elsősorban az oxálsavban és a fitinsavban gazdag élelmiszerek (babfélék, spenót, káposzta, édesburgonya, szója) is megakadályozhatják a mangán felszívódását.

Milyen jelek utalhatnak arra, hogy több, mangánban gazdag ételt kellene fogyasztanunk? Ezek közé tartozik például a szédülés, hányinger és hányás, a hallászavarok, a bőrkiütések (illetve a lassabban gyógyuló sebek), a haj és a körmök elgyengülése, elvékonyodása, a vérszegénység, a túl magasvércukorszintés az abnormálisan alacsony koleszterinszint. Természetesen ezek a tünetek számos más betegségre is utalhatnak és a vitaminhiány mellett súlyosabb problémák miatt is kialakulhatnak, ezért ha ezeket tapasztaljuk magunkon, mindenképpen egyeztessünk az orvosunkkal.

Mely ételeket érdemes gyakrabban beilleszteni az étrendünkbe, hogy biztosíthassuk a szervezetünk számára szükséges mangánmennyiséget? Főként a gyümölcsök tartalmazzák ezt a nyomelemet, így az ananász, a banán, a szőlő, a kivi, a málna és az avokádó. A sötétzöld leveles zöldségeket, a fokhagymát és a juharszirupot is fogyaszthatjuk rendszeresen.