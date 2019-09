4 fontos nyomelem cukorbetegeknek

Cink

Magnézium

A cukorbetegség kezelése során fontos szerepe lehet a megfelelő cink bevitelnek és nem csak azért, mert a cink Megfigyelték, hogy ezen nyomelem hiánya a hasnyálmirigy inzulintermelését és annak hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolhatja. Szerepe rendkívül sokrétű, a fehérjeszintézis mellett például az egyik legfontosabb antioxidáns enzim, a szuperoxid-dizmutáz alkotóeleme, ezért segít a kóros szénhidrát-anyagcserében megnövekedett oxidatív stressz káros szövődményeinek a megelőzésében.Egyébként a cukorbetegek vizeletürítéskor - egyéb nyomelemek mellett -, mint a nem cukorbetegek. Ennek oka, mértéke és jelentősége még nem tisztázott kellőképpen. Mindenesetre javasolható, hogy egy egyszerű vérvétel során legalább évente egy-két alkalommal megmérjék a cukorbeteg vérének cinktartalmát. Amennyiben egyértelmű hiány igazolható, a cink pótlása pozitív hatást gyakorolhat a vércukor szabályozásán túl a vérzsírok szintjére is.A cink pótlása más okból is előnyös lehet, ugyanis a megfelelő cink egyensúly hozzájárul az immunrendszer optimális működéséhez. Ez a cukorbetegek számára igen fontos, ugyanis ők könnyebben kaphatnak el bizonyos fertőzéseket, különösen akkor, ha átmenetileg- mondja dr. Molnár Jeannette, a Budai Endokrinközpont diabetológusa és a Magyar Tudományos Akadémia Nyomelem-bizottságának meghívott tagja.Ahogy az előbb említettük: a cukorbetegek a vizelettel számos fontos anyagot veszíthetnek (néha jelentős mennyiségben) - többek között magnéziumot is, így viszonylag gyakori náluk a magnéziumhiány . Ez izomgörcsöket okozhat, különösen akkor, ha a vérben a kalcium-magnézium arány nem megfelelő. A kalcium-magnézium egyensúly kibillenése számos tünetet eredményezhet, és szerepet tulajdonítanak neki a krónikus fáradtság kialakulásában is.