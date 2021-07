Dr. Iványi Tibor, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa összefoglalta, hogyan lehet elősegíteni pajzsmirigy-alulműködés esetén a teherbeesést.

Kevés pajzsmirigyhormon, rossz peteérés

Milyen tünetek jelezhetnek pajzsmirigy-alulműködést? Részletek itt.

A megfelelő pajzsmirigyhormon-ellátottság fontos a normál peteéréshez és ovulációhoz. Ennek oka, hogy ha túl kevés a T4- és T3-hormon szintje, úgy kompenzáció gyanánt megemelkedik a TRH mennyisége, amely közvetetten, a TSH fokozásán keresztül próbálja több hormon termelésére bírni a pajzsmirigyet. A TRH mellett viszont ilyenkor a prolaktin mennyisége is megnő, ami akadályozza a megfelelő peteérést és tüszőrepedést az LH és FSH szintjének befolyásolásával. A túl kevés pajzsmirigyhormon miatt ráadásul ösztrogéndominancia is felléphet, ami szintén gátat szabhat a normál ciklusnak és anovulációt eredményezhet.

h i r d e t é s

A pajzsmirigy-alulműködés a teherbeesést is megnehezítheti. Fotó: Getty Images

Sokan akkor szembesülnek a pajzsmirigy-alulműködéssel, amikor hosszas próbálkozás után sem sikerül a gyermekáldás, esetleg vetélés következik be. Szerencsére a probléma kezelhető, megfelelő terápiával pedig hamar rendeződhet az állapot.

Teherbeeséshez ideálisabb az alacsonyabb TSH

A TSH referenciatartománya laboronként változik, általánosságban azonban elmondható, hogy 4 mIU/l alatt tekinthető normálisnak (sőt, az endokrinológusok inkább a 2,5 mIU/l alattit javasolják). Amennyiben valaki gyermeket szeretne, úgy a legtöbb szakember a 2 mIU/l alatti értéket javasolja, annak ellenére, hogy ennél némileg magasabb szint még nem tekinthető pajzsmirigy-alulműködésnek.

A TSH apajzsmirigybetegségek diagnosztikájában kulcsfontosságú, hiszen ez a hormon stimulálja a pajzsmirigyhormonok képződését. Olykor azonban előfordulhat nem megfelelő T4- és T3-szint normál TSH mellett is. Éppen ezért célszerű a laborvizsgálat során a TSH mellett a T4, T3, rT3 és az ATPO szintjét is ellenőriztetni.

Amennyiben pajzsmirigy-alulműködés áll fenn, azt gyógyszeres hormonpótlással lehet kezelni. A tablettát mindennap lehetőleg ugyanabban az időpontban kell bevenni éhgyomorra. Fontos, hogy ezt a terhesség során is folytatni kell, hiszen a baba az első időkben az anyától kapja a pajzsmirigyhormonokat. Éppen ezért az is előfordulhat, hogy a várandósság alatt magasabb dózis indokolt.

Vigyázzunk a jódot tartalmazó várandós vitaminokkal

A várandósságra készülve sokan szednek valamilyen vitaminkészítményt. Fontos viszont megemlíteni, hogy autoimmun pajzsmirigybetegség esetén (ilyen például a pajzsmirigy-alulműködéssel járó Hashimoto-betegség is) nem szabad jódot tartalmazó készítményt szedni, mivel a plusz jód csak fokozza a gyulladást és az autoimmun folyamatokat. Ma már több olyan várandós vitamin van forgalomban, amely pont ezért nem is tartalmaz jódot, így a Hashimoto-betegséggel élők is nyugodt szívvel szedhetik.

A gyógyszeres kezelés támogatására elérhetők olyan táplálékkiegészítők, ásványi anyagok, amelyek bevitele hozzájárul a pajzsmirigyértékek normalizálásához, egyben a mihamarabbi teherbeeséshez. A cink és a szelén például remekül kiegészíti a gyógyszeres terápiát, hiszen elősegítik a pajzsmirigyhormonok termelődését. Emellett barátcserje-kivonatot tartalmazó készítményt is érdemes fogyasztani, hiszen pozitív hatással van az agyalapi mirigyre, a pajzsmirigyre, valamint a női nemi működésre is.