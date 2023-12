Ezekben a vitaminokban bíznak a legtöbben télen

A hidegebb évszakokban még hangsúlyosabbá válik szervezetünk ellenálló képessége. A vitaminok önmagukban nem oldják meg az összes feladatot, ám jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy kevésbé legyünk kiszolgáltatva a különböző megbetegedéseknek. A Bioextra Zrt. reprezentatív kutatásából azonban az látszik, hogy sokan még ezt sem használják ki egészségük megőrzése érdekében, vagy legalábbis nem elég körültekintően. Bár átlagosan százból csupán egy olyan magyar van, aki egyáltalán nem szed vitaminokat, ugyanakkor a rendszeresség és a tudatosság továbbra sem jellemző.

A felmérés szerint mindössze a magyarok fele támogatja a szervezetét rendszeres vitaminszedéssel. Igaz, a lakosság harmada ősszel rákapcsol: 33 százalékuk kezd el valamilyen kiegészítőt szedni betegségmegelőzés céljából. Sok fiatal, a Z-generáció tagjainak tizede teljesen mellőzi a vitaminokat. Holott a hidegebb idő, a fertőzések az ő szervezetüket is jobban kikezdi. Bár összességében elmondható, hogy viszonylag sokan vannak, akik ugyan eltérő rendszerességgel, de használnak vitaminokat, azonban ezt kevesen teszik tudatosan. Jól jelzi ezt, hogy csak minden második magyar van tisztában azzal, hogy mely vitaminokat érdemes szedni ősszel. E körbe tartozik az A-, C-, D- és E-vitamin, illetve az összes B-vitamin.

Az őszi-téli időszakban különösen fontos, hogy a megfelelő vitaminokkkal támogassuk szervezetünk működését. Fotó: Getty Images

A legfontosabb vitaminok

A hideg jelentősen megviseli bőrünket is, amely, úgy tűnik, alig néhányaktól kap megfelelő védelmet. A válaszadók valamivel több mint negyede számára ismeretes, hogy mely vitaminok óvják a bőrt a hideg hatásai ellen. E téren a hőmérséklet zuhanásával az A- és a B-vitaminok szerepe nő meg.

A napsütésben gazdag hónapok során az emberi szervezet úgymond maga oldja meg a D-vitamin-bevitelt, hiszen a napsugarak hatására képes azt előállítani. Mondani sem kell, hogy a borongós idő megjelenésével ez a képesség csökken. D-vitaminra viszont továbbra is szükség van, ezért érdemes pótolni. Nem mindegy azonban, hogy mennyit: a magyarok 38 százaléka a napi javasolt bevitelnél (1500-2000 NE) kevesebbet szed.

Ha létezik a vitaminok között jolly joker, akkor a B12-t nyugodtan nevezhetjük annak. Számos ponton támogatja a szervezet működését, kezdve az immunrendszertől a pszichológiai funkciókon, az idegrendszeren, a vérkeringésen, a zsír- és fehérje-anyagcserén át a sejtosztódásig. Ezt az emberek ötöde sem tudja: 19 százalékuk ismeri a B12-vitamin sokoldalúságát a mostani kutatás tanúsága szerint.

A megkérdezettek válaszai alapján a vitaminszedés legfőbb motivációi sorrendben a következők:

egészséges életmód (21,5 százalék válaszolta ezt) – a fiataloktól az idősekig, mindegyik generáció számára ez a legfontosabb szempont jól élni és nem aggódni az egészség miatt (13,3 százalék) – a Z-generáció gondolja leginkább így gondoskodni a családomról, ezért odafigyelni az egészségre (13,1 százalék) lassítani az öregedést: a magyarok tizede az öregedéstől való félelmében szed vitamint

Érdekesség, hogy jobban hiszünk a vitaminokban, mint a gyógynövénykivonatokban – a magyarok fele egyáltalán nem vagy legfeljebb csak akkor használ gyógynövényeket, ha megbetegszik. A legnépszerűbb gyógynövények alapján feltehetően meghűlés esetén tesszük ezt. A leggyakoribbak között ugyanis a fokhagyma, a citromfű és a kamilla tűnik fel. Ez a hármas toronymagasan kiemelkedik a gyógynövények mezőnyéből: a magyarok harmada mindegyiket fogyasztja.

A vitaminokon túl

A vitaminok valóban támogatnak egészségünk megőrzésében, ez azonban még nem minden. A testmozgás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A kutatás szerint csupán a magyarok alig több mint negyede, 28 százaléka sportol rendszeresen. Ugyanez igaz az egészséges táplálkozásra is. A felméréséből ugyanis kiderült az is, hogy a válaszadók alig több mint harmada igyekszik egészségesen étkezni. A súlyos megbetegedések megelőzésében kulcsfontosságú szereppel bíró, rendszeres szűrővizsgálatokat is csak 23 százalékuk veszi igénybe. Az egészségünk egyik alappillérének számító regenerálódás lehetőségét sem adjuk meg a szervezetünknek: a megfelelő pihenésről mindössze minden harmadik magyar gondoskodik, valamint ugyancsak minden harmadik magyar igyekszik elkerülni a stresszt.