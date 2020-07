Irritábilis bél szindróma

Az IBS-sel élők közül sokan tapasztalták már, hogy tüneteik rosszabbodnak, ha valami miatt jelentős stresszhatás éri őket. Szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy ilyenkor az emésztőrendszer érzékenyebbé válik, és hasmenés vagy székrekedés alakulhat ki, illetve görcsök is jelentkezhetnek.

Az alhasi görcsnek sokféle oka lehet, de a legtöbbre van otthoni gyógymód

Izomhúzódás

Görcsöket az is okozhat, ha sportolás közben túlerőltetjük a has izmait, például pilatesedzésen. A legjobb, ha ilyenkor pihenünk és sok folyadékot iszunk, illetve pár napig hanyagoljuk az erre a területre irányuló gyakorlatokat.

Székrekedés

A székrekedés a has több részén is okozhat fájdalmat, a kellemetlen érzés a széklet belekben haladásával együtt mozog. Ha nem tudjuk kiüríteni a beleket, akkor ez is okozhat hasi görcsöket afájdalommellett. Ilyenkor rostban gazdag ételeket együnk, sok folyadékot igyunk, végső esetben pedig enyhébb hashajtóval is megpróbálkozhatunk.

Peteérés

A menstruációs ciklus közepén olyan hormonális változások mennek végbe a testünkben, amelyek izom-összehúzódásokat produkálhatnak a méhben, illetve az alhasi területen. Leginkább azok tapasztalnak gyakran ilyesmit, akik nem szednek fogamzásgátló tablettát.

Puffadás

A görcsölés egyik leggyakoribb oka a fokozott bélgázképződés, illetve ha valamiért visszatartjuk e gázok kiürítését. A szellentés nem a legszebb szokás, de ha visszatartjuk, akkor egy idő után komoly hasi fájdalmakkal és görcsökkel is számolnunk kell, így legjobb hagyni, hogy kijöjjön, aminek ki kell jönnie.

