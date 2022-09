Akinek gyakran fáj a feje , sokszor érezheti úgy, hogy nem bírja tovább, de szerencsére a fejfájás a legtöbb esetben ártalmatlan. Ám van, amikor azonnal orvoshoz kell fordulni, ugyanis sokszor súlyos, akár életveszélyes betegségek is húzódhatnak a tünetek mögött!

Komoly betegségeket jelezhet

Ha a fejfájás mellé nyaki, tarkótájéki merevség és magas láz is társul, az az agyhártyagyulladás tünete lehet, és azonnali orvosi ellátást igényel. A betegség tünetei közé tartozik továbbá a zavarodottság, a fényre és a zajra való érzékenység, valamint bizonyos esetekben a bőrkiütések. Az agyhártyagyulladás okozója lehet bakteriális és vírusos fertőzés egyaránt.

Amennyiben a fejfájás mellé erős hányinger vagy hányás, eszméletvesztés, illetve valamilyen idegi funkció csökkenése vagy elvesztése társul, annak oka agyvérzés is lehet. A szivárgó vér miatt bekövetkező nyomásváltozás ugyanis hatással van az agyra - az, hogy milyen képességünk sérül, attól függ, hogy melyik agyi terület érintett. A tünetek között találhatjuk ezért a látás, a hallás, az ízlelés vagy szaglás csökkenését, zavarait, a lefittyedő szemhéjat, az egyensúlyzavarokat, a beszédképtelenséget, a mozgászavarokat, a járási nehézségeket.

A fejfájás súlyos betegségekre is figyelmeztethet. Fotó: Getty Images

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni a fejfájással?

Akkor is forduljunk azonnal orvoshoz, ha nagyon hirtelen nagyon erős fejfájásunk lesz. Az orvosok a szokásos vizsgálatokon kívül CT-t is elvégeztethet. A szakemberek szerint a komoly fejfájást nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert tünetként nagyon súlyos betegségekre is figyelmeztethet - ennek a felmérését azonban inkább bízzuk az orvosunkra!

A legalapvetőbb osztályozás szerint léteznek primer és szekunder fejfájások, az előbbi csoportba azok tartoznak, melyeknek nincs nyilvánvaló fizikai oka, míg a másodikba azok, melyek betegségek vagy egyéb körülmények (például másnaposság) miatt alakulnak ki. A leggyakoribb fejfájások a migrén, a tenziós és a cluster fejfájás. A fejben érezhető fájdalmak típusairól bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

