A vas esszenciális elem. Ez mit jelent?

A vas szervezetünk minden sejtje számára létfontosságú nyomelem: egyike az esszenciális (vagyis létfontosságú) elemeknek, amelyet a szervezetünk képes ugyan raktározni és hasznosítani, de nem képes előállítani, így külső forrásból kell azt felvennünk. Legfontosabb feladata az életműködésekhez szükséges oxigén eljuttatása a szervezet valamennyi sejtjéhez. Emellett az izmok, illetve bizonyos enzimek, valamint azimmunrendszerműködésében is fontos szerepe van. Hiánya ezért többféle egészségi probléma kialakulását is eredményezheti.

Egy átlagos felnőtt férfi szervezetének vasigénye naponta 8 milligramm körüli, míg a nőknél ez bizonyos életszakaszokban jelentősen magasabb. Amenstruációokozta vérveszteség miatt jelentősebb mennyiségre, nagyjából napi 18 milligrammra van szükségük, a terhesség során pedig még nagyobbra, közel 30 milligrammra nőhet a szervezetük igénye.

Az állati eredetű élelmiszerek vastartalma könnyebben szívódik fel. Fotó: Getty Images

Honnan tudhatjuk, hogy vashiányosak vagyunk?

Milyen következményekkel járhat hosszú távon a vashiány? Részletek itt. h i r d e t é s

A vashiány hátterében számos ok húzódhat. Ezek egyike az elégtelen vasfogyasztás, amely főleg az egyoldalú táplálkozásra vezethető vissza. Ha valaki vitaminokban és ásványi anyagokban szegény étrendet követ, annál könnyen kialakulhat ez a probléma. A vegetáriánus, illetve vegán életmód mellett különösen fontos odafigyelni a megfelelő vasbevitelre. A növényekben is megtalálható ez a nyomelem, bár nem ugyanolyan mennyiségben, mint a húsokban, illetve a növényi vas kevésbé jól is hasznosul. Vegánoknak ezért javasolt a zöldbab, szójabab, brokkoli, spenót fogyasztása, hiszen ezeknek a növényeknek a vastartalma az átlagosnál magasabb. A felszívódást segítheti a C-vitamin, a B-vitaminok, a réz és acinkis, így érdemes az étrendbe olyan fogásokat is beválogatni, amelyek gazdagok ezekben a vitaminokban és ásványi anyagokban. A tea és kávé viszont akadályozza a felszívódást, a vashiányosoknak így érdemes kerülniük, vagy minimalizálniuk a fogyasztásukat.

Ritkább esetben okozhatnak vashiányt olyan gyógyszerek is, amelyek lassíthatják az élelmiszerben lévő tápanyagok felszívódásának ütemét. Általában a savtermelést befolyásoló, reflux vagyfekélymiatt szedett készítményeknek lehet ilyen mellékhatása.

Érdekes módon a vas szervezetben való hasznosulását a vaskészletünk szabályozza: ha megfelelő a szintje, kevesebb szívódik fel, ha azonban kevés van belőle, úgy a felszívódás is nagyobb mértékű lesz. A vas hiányára többféle tünet utalhat, azonban a legtöbb sajnos nem igazán specifikus, ami nehezíti a probléma felismerését. Indokolatlan fáradtság, levertség lehet úrrá az emberen, a bőre sápadttá válik, szédülés ésfejfájásis jelentkezhet. Gyakori még az erős szívdobogásérzés, valamint a nyelési nehézségek.

A folyamat előrehaladtával vashiányos vérszegénység alakulhat ki, ilyenkor a vörösvértestek száma jelentősen lecsökken, a vér hemoglobinszintje olyan alacsonnyá válik, hogy a sejtek már nem jutnak elegendő oxigénhez. A vashiányos anémiaként ismert kórkép lényegében bármely korosztályban és nemnél felléphet, de különösen gyakori a gyermekek és a fiatal nők körében, és rendszerint tovább rontja az érintett személy fizikai és szellemi terhelhetőségét. Vashiány következményeként ritkább esetbenmeddőségis előfordulhat.

Hogyan pótoljuk a vasat?

Mivel a vashiánynál említett panaszokat számos más betegség is kiválthatja, feltétlenül javasolt konzultálni az orvosunkkal, aki kiderítheti, hogy valójában mi állhat a tüneteink mögött. Természetesen a vasat is elsősorban étkezéssel kell bevinni, a kisebb hiány változatos és vasban gazdag ételek (vörös húsok, máj, tojás, hüvelyesek) fogyasztásával is kompenzálható. Mivel a C-vitamin segíti a vasfelszívódást, ajánlott emellett azt is pótolni.

Előfordulhat azonban, hogy még így sem tudjuk feltölteni a vasraktárakat. A vashiányos állapotot a szupermarketek polcairól beszerzett étrend-kiegészítők helyett érdemes inkább a patikák vény nélkül kapható készítményeivel, lehetőleg gyógyszerminőségű vaspótlóval kezelni, illetve megelőzni. A gyógyszerész, illetve a háziorvosunk is segíthet kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb vaspótló készítményt.