A tüdőödéma jelei

Szívből jövő ártalom

A szövetek között megjelenő vizenyőt a köznyelv egyszerűen csak vizesedésnek nevezi, ami érinthet egy-egy testrészt, de akár az egész testet is. Tüdőödéma esetén ez annyit tesz, hogy a véredényekből a tüdőhólyagocskákba (alveolusok) és környezetükbe folyadék lép ki, ami idővel a légutakba is bejuthat. A folyamat eredményeképpen akadályozottá válik a gázcsere, egyszerűbben mondva az állapot - megfelelő kezelés nélkül - fulladással veszélyezteti az érintetteket.

Ödémásodás kevésbé ismert okokból is létrejöhet a szervezetben, így például kiválthatja gyulladásos bélbetegség éslisztérzékenységis.

A tüdővizenyő kialakulásának hátterében számos ok állhat, így egyes mérgező gázok, mint a klór- vagy a fluorgáz belégzése, tüdőgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás, de a tüdő nyirokútrendszerének elzáródása szintén kiválthatja. Ugyancsak járhat a tüdő ödémásodásával az epilepsziaszerű görcsökkel fellépő terhességi eclampsia, vagy a nagy tengerszintfeletti magasság például hegymászók esetében. Mindemellett a probléma forrása többnyire a szív nem kielégítő működésében keresendő, főként balszívfél-elégtelenség esetén magas a kockázat.

A tüdőödéma legjellemzőbb tünete az erős nehézlégzés

A heveny tüdőödéma kezelése

A kiváltó okoktól függően a tüdőödéma fokozatosan és hirtelen is kifejlődhet. A legjellemzőbb tünet az igen hamar fellépő nehézlégzés, amely a folyadékkal telt tüdő miatt igen erősen jelentkezik. Ehhez persze légszomj, szapora légzés, fulladás, sápadtság és verejtékezés párosul. Gyakori, hogy jól kivehető szörcsögés is hallatszik légzés közben, esetenként sípolás is előfordulhat. Amennyiben már a légutak is érintettek, a beteg száján habos, véres folyadék távozhat.

Természetesen a tüdőödéma kezelése mindenképpen szakszerű segítséget igényel, máskülönben a fellépő oxigénhiánynak fulladás okozta halál lehet a következménye. Általában oxigéndús levegő, a szív munkáját javító és vízhajtó készítmények segítségével orvosolható a probléma, egyben elkerülhető a tüdő tartós károsodása. Mindezeken felül fontos az esetlegesen meglévő alapbetegség kezelése is.