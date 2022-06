Miért nem fáj az aranyér?

A végbél belső falán vagy a végbélnyílást körülvevő bőr alatt található értágulatot aranyérnek nevezzük. A megnyúlt, megnövekedett, megcsúszott, vérző aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkezhetnek, amelyek idővel megnagyobbodhatnak, kifordulnak vagy véralvadék képződhet bennük, amelyet sokszor komoly fájdalomérzet kísér.

Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk. A külső aranyér a végbélnyílás szélén található, többnyire itt alakul ki fájdalmas vérrög is. Könnyen kitapintható és laikusok számára is jól látható lehet. A belső aranyér ezzel szemben gyakran egyáltalán okoz panaszokat. Hosszú időn keresztül észrevétlen maradhat, hiszen nem fájdalmas, kívülről sem látható és nem is kitapintható. A belső aranyeret ezért elsősorban proktológiai vizsgálatok során lehet diagnosztizálni.

Az aranyér kialakulásában sok minden szerepet játszhat: a hajlam, a kötőszöveti gyengeségek, a rendszeresen kemény, száraz, erőlködéssel üríthető széklet, a kevés folyadékfogyasztás, a rostszegény, csípős, fűszeres étrend, az elhízás, a mozgásszegény életmód valamint a terhesség során bekövetkező hormonális változások.

Ha vannak tünetek

A belső aranyér kezdetben tünet- és fájdalommentes, esetleg csak ürítést követően a székleten vagy a WC-papíron található enyhe vérzésből lehet a meglétére következtetni. Ha nem kezelik, azonban az állapota romolhat: székelés közben előreeshet – egy ideig még magától visszahúzódik, később már nem minden esetben – majd megjelenik a kellemetlen, égő érzés a végbélben. Ahogy egyre súlyosabbá válik az aranyér, úgy lesz egyre gyakoribb és erőteljesebb a fájdalom és a vérzés.

A külső aranyér már a kezdeti stádiumban határozott érezhető tünetekkel jár együtt: erőteljesen viszket, jól láthatóan piros, gyulladt és duzzadt. Vérezhet is, de ez kevésbé jellemző, mint a belső aranyér esetén. Gyakran tapasztalható azonban a záróizom tartós összehúzódása, valamint a főként székelés közben jelentkező erős fájdalom, amely időnként a gátba vagy az alhasba sugárzik.

Bizonyos jelek székelés közben is utalhatnak aranyérre. Fotó: 123rf

Az aranyér megelőzhető

Az aranyér kialakulása – vagy állapotának rosszabbá fordulása – megelőzhető azzal, ha betartunk néhány alapvető szabályt. Fontos a könnyen üríthető, normál állagú és rendszeresen jelentkező széklet, amelyet a táplálkozási szokásaink megváltoztatásával és napi intenzív mozgással érhetünk el. Zaklatott életvitel esetén törekedni kell a stressz elkerülésére vagy hatékony feloldására.

Kiemelten figyelni kell a fokozott személyi higiéniára. Tisztálkodjunk alaposan minden székletürítés után; ne csak toalett papírral, de vízzel is tisztítsuk az érintett részt, majd a területet töröljük szárazra. Ez a már meglévő aranyér gyógyulását is nagyban elősegít. Fontos a jól szellőző, pamut fehérnemű használata, amely nem irritálja a végbelet.

Az aranyér kezelése

Az aranyér állapota kezelés nélkül hamar súlyosbodhat, ezért ha tüneteket észlelünk magunkon mielőbb érdemes felkeresni a proktológiai szakrendelést. Ez azért is fontos, mert több tünete megegyezhet egyes daganatos betegségekéivel, így a vizsgálaton ezeket is kizárhatják.

Az aranyeret a proktológia szakrendeléseken mindig stádiumtól függően kezelik. Az esetek nagy százalékában nincs szükség műtéti beavatkozásra, sokszor az életmódváltás és a konzervatív kezelés is elegendő lehet ahhoz, hogy a tünetek enyhüljenek. Segíthet például a nem túl meleg ülőfürdő, a jegelés, valamint a borogatás használata, amelynek hatását különböző gyógynövényekkel – például lándzsás útifű, aloe vera, cickafark, diólevél – is fokozhatjuk.

A patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan komplex hatású élesztősejt-kivonatot és cápamájolajat tartalmazó kúpok és krémek, amelyek hatékonyan csökkentik a fájdalommal, irritációval és viszketéssel járó panaszokat. Míg a cápamájolaj megkönnyíti a fájdalmas székletürítést és A-vitamin tartalmával elősegíti a nyálkahártya regenerálódását, addig az élesztősejt-kivonat hámosító hatásával serkenti a sebgyógyulást. Fontos tudni, hogy az időben megkezdett kezelésekkel megelőzhetőek a különböző műtéti beavatkozások, és megszüntethetőek a kellemetlen, sokszor fájdalmas tünetek.