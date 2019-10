A fájdalmas székelés okai

Valójában a székelés közbeni fájdalomérzet gyakoribb, mint gondolnánk, a legtöbben ugyanakkor nem mernek orvoshoz fordulni a panasszal, mert szégyellik. Pedig nincs ebben semmi szégyellnivaló, ha pedig még idejében szakemberhez megyünk, megakadályozhatjuk, hogy később rosszabbá váljon az állapotunk.

Hogyan kezelhető az aranyér? Részletek itt.

Az egyik leggyakoribb kiváltó ok az aranyér. Ez egy igen gyakori betegség, amely főként túlsúlyos embereknél és kismamákkal fordul elő, illetve amely a vénákra irányuló fokozott terhelés nyomán jön létre. Kijöhet akár nagyobb erőlködés, tartós székrekedés vagy hasmenés hatására is. A végbélben található véna ilyenkor túlságosan kitágul, ez okozza a kellemetlenséget. Rendszerint a külsőaranyéra fájdalmasabb, a belsőt néha nem is érezni, viszont utóbbi is okozhat vérzést. Szerencsére az aranyér általában nem veszélyes, illetve krémekkel, helyi hatású készítményekkel is jól kezelhető, műtéti kezelésre csak ritkán van szükség.

A fájdalmas székletürítés komoly betegségekre is felhívhatja a figyelmet

Szintén fájdalmat okozhat székelésnél az anális fisszúra, vagyis a végbélrepedés, amely általában a területet ért valamilyen trauma nyomán lép fel, amilyen például a túl kemény széklet áthaladása vagy az anális szex. A fájdalomérzet mellett ilyenkor friss vért is láthatunk a toalettpapíron. Kezeletlenül nagyon sokáig kínzó panaszokat okozhat, így mindenképpen érdemes vele orvoshoz fordulni.

Ugyancsak fájdalmassá teheti a székletürítést a székrekedés, amely leginkább olyankor alakul ki, amikor a széklet a rost- és folyadékszegény táplálkozás következtében túlságosan megkeményedik. Ennél fogva a kiürítése is sokkal nehezebb, erőlködéssel és fájdalommal jár. Okozhat továbbá ilyen jellegű panaszt proktitisz, vagyis végbélgyulladás, egyebek mellett Crohn-betegség, szifilisz, chlamydia vagy egy rosszul sikerült beöntés következményeként. A gyulladt rész értelemszerűen érzékenyebb, amikor pedig áthalad rajta a széklet, fájdalmat okoz. Azirritábilis bél szindrómaszintén fájdalmas székeléshez vezethet, aminek oka ebben az esetben a nagyon gyakori hasmenés. Amennyibenmenzeszalatt jelentkezik a fájdalmas székletürítés, úgy elképzelhető, hogy endometriózis áll mögötte.

Forrás: womenshealthmag.com