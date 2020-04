Műtét után: kiújulhat-e újra az aranyér?

Az aranyér a végbélnyálkahártya alatt kialakuló érköteg, amely gyulladásával és megnagyobbodásával kellemetlen tüneteket eredményez. Becslések szerint az emberek harmadát érinti valamilyen mértékben, az 50 feletti korosztály közül pedig már minden második embernél jelentkeztek ezek a panaszok legalább egyszer. Szerencsére a betegség jól gyógyítható, a kezelés módját azonban a probléma súlyossága is befolyásolja. Enyhébb esetben a megfelelő életmód és a helyes étrend is enyhítheti a panaszokat, de a harmad-, negyedfokú aranyeret már sok esetben műteni kell. Hogy zajlik ez a beavatkozás, és milyen eséllyel újulhat ki ezt követően is az aranyér?

Manapság az aranyérműtét már rutin beavatkozásnak számít, amely szinte semmi veszéllyel nem jár. Általában helyi érzéstelenítéssel, illetve ritkábban altatással történik a kezelés, melynek során leválasztják a megnagyobbodott csomókat, illetve elkötik az oda- és visszavezető ereket is. Létezik injekciós terápia, melynek során egy befecskendezett oldattal zárja le a keringésről az érintett szakaszt, ugyanezt a hatást a gumigyűrűzésnek hívott eljárással is el lehet érni. A megfelelő kezelés az aranyér kiújulásának veszélyét is jelentősen lecsökkenti, a helytelen életmód miatt azonban a panaszok ismét visszatérhetnek. Nem árt emiatt megfogadni néhány tanácsot!

Mit tegyünk, hogy ne újuljon ki az aranyér?

A műtétet követően az egyik legfontosabb feladat, hogy a sebet tisztán tartsuk. Székeléskor a végbél környéke minden esetben beszennyeződik, és az összefekvő bőrfelületek is könnyen bepállhatnak, a meleg, nedves környezet pedig ideális a baktériumok, gombák elszaporodásához. Az érintett területet ezért rendszeresen mosni kell, illetve naponta legalább kétszer helyi fertőtlenítést is javasolnak. Azért persze túlzásba sem szabad esni, a túl sok fertőtlenítés ugyanis kiszárítja a bőrt és tönkreteszi annak természetes védekezőképességét.

A helyes étrenddel elkerülhető, hogy ismét kialakuljon az aranyér. Fotó: 123rf

Hosszabb távon viszont csak a helyes életmód segíthet megelőzni az aranyér kiújulását. Vonjunk be az étrendünkbe minél több növényi rostot, illetve fogyasszunk sok folyadékot (elsősorban vizet), így ugyanis a széklet lágyabb és könnyebben üríthető lesz. Emellett a rendszeres mozgás is nagyon fontos, de nem feltétlenül kell kimerítő, megerőltető gyakorlatokra gondolni: már napi 30 perc séta is segítheti a megelőzést. Nagyon jó mozgásforma még az egész testet átmozgató úszás, ezzel azonban várjunk a teljes gyógyulásig, a klóros víz ugyanis irritálhatja az érintett területet.