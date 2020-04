Aranyér: hasznos tanácsok a táplálkozástól a wc-használatig

Lehet, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de időnként nehézségbe ütközhet ennek az egyszerű tanácsnak a megfogadása: ha úgy érezzük, mennünk kell, akkor ne nyomjuk el magunkban az ingert! Ne erőltessük a végbél izmait! Nyomás közben ne tartsuk vissza a lélegzetünket, és ne akarjunk mindent kipréselni magunkból. Inkább menjünk többször is, ahányszor csak szükségünk van rá! De arra ügyeljünk, hogy rendszeresen, legalább naponta legyen székletünk. Ha ez problémát okoz, segíthet egy megfelelő bioritmus kialakítása, amelynek része a reggeli székletürítés. Ne "tartogassuk" a székletet és ne töltsünk túl sok időt a vécében (például ne olvassunk).

pozitív hatásairól rengeteg könyv, tanulmány és újságcikk született már - az aranyérre is kedvező hatásai vannak, főleg azért, mert a testmozgás segít megelőzni a székrekedést . A székrekedés (illetve ahogy erőlködve kívánunk megszabadulni a széklettől) nagyon komoly rizikófaktora lehet az aranyeres panaszoknak! Különösen azok iktassanak be életükbe rendszeres sportot, akik tartósan ülő vagy álló munkát végeznek, esetleg túlsúlyosak. A mozgás emellett a vérkeringést is felpezsdíti, amire a visszerek - vagyis az aranyeres csomók - elkerülése érdekében szükség van. Soha ne álljunk vagy üljünk egy helyben hosszú ideig, mert ilyenkor nő a végbél környéki vénákban a vérnyomás, mely a panaszok kiújulásához vezethet!ről beszélünk, ha a belek mozgása lelassul, ami a rostszegény táplálkozásra , illetve az elhízásra vezethető vissza. Az is gondot okozhat, ha a székelési ingert újra és újra elnyomjuk, mert nem vagyunk mosdóközelben. Annak kevesebb ilyen panasza van, akit gyermekkorában mindig azonos időben biliztettek, lehetőleg olyan időpontban, mely felnőttkorban sem zavarja a napirendet (reggel vagy este).Az emésztési problémákért főleg aa felelős. Fogyasszon rostban gazdag, friss zöldségeket és gyümölcsöket, teljes kiőrlésű pékárukat, csökkentse a zsír- és cukorbevitelt! Az elegendő folyadék is nagyon fontos, hiszen ez fellazíthatja a székletet! Legyen tisztában azzal, milyen étrend-kiegészítők, ételek vagy gyógyszerek járulhatnak hozzá a székrekedéshez - érdemes tudni például, hogy a hashajtók túlzásba vitt használata is a normális székelési ritmus felborulásához és a későbbi székrekedés kialakulásához vezet, ezért aztán bánjon csínján ezekkel!