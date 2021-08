Reggel figyeljünk oda a megfelelően rostdús, egészséges reggelire, mert ez megelőzi a renyhe bélmozgást és a székrekedést. Azt pedig mindnyájan tudjuk, hogy a székrekedés okozta erőlködés mivel jár. Együnk egy saját készítésű müzlit, sok gyümölccsel, búzacsírával, napraforgómaggal, vagy egy szelet teljes kiőrlésű kenyeret gazdagon megkenve magas gyümölcstartalmú szilvalekvárral. Kerüljük a hasfogó ételek fogyasztását (pl. a kakaó, banán). Már a nap első étkezéséhez igyunk sok folyadékot, főleg vizet, de gyógyteát vagy 100%-os gyümölcslevet is fogyaszthatunk.

Ha időben keltünk, reggeli után bevethetünk egy langyos vizes ülőfürdőt is. A fürdőben használt porokról vagy gyógynövényekről mindig kérdezzük meg kezelőorvosunk véleményét. Ilyen fürdőt hetente többször is vehetünk: enyhíti a fájdalmat, olcsó és egyszerű az alkalmazása.

Hogyan öltözködjünk aranyérrel?

Az öltözködésnél a következő szempontokat vegyük figyelembe: bár rendkívül csinos lehet egy szűk, világos színű nadrág, mégsem tanácsos ilyet fölvennünk, mert előfordulhatnak balesetek, hiszen az aranyérbetegség sajnos járhat vérzéssel. A tangát is hagyjuk a fiókban, mivel sértheti a végbéltájékot, azaz még ronthat is állapotunkon. Mindenképpen hordjunk pamutból készült fehérneműt, és kerüljük a nejlonharisnyát, hiszen a műanyag "csomagolás" nem engedi levegőzni az esetleg sebes területeket. Sokaknál a magas sarkú cipő is probléma, mert az általa okozott tartásbeli változás kidörzsölődéshez vezethet: ha ezt tapasztaljuk, maradjunk inkább a maximum 5 centis vagy lapos talpú cipőknél.