Pollenhelyzet: újra felerősödik a pollenterhelés

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint a pázsitfűfélék virágporának koncentrációja újra magas. A csalánféléké pedig alapvetően a közepes szintet ér el, de időnként ez is elérheti a nagyobb mennyiséget. Mindezek mellett a ciprus- és tiszafafélék, a fenyőfélék, az útifű, a lórom, a hárs, valamint a kenderfélék pollenje is kimutatható a levegőben – azonban csak kis mennyiségben. A napokban panaszok jelentkezhetnek a bálványfa, a szelídgesztenye, a bodza, a gyékény, a sás és az ernyősvirágzatúak pollenjére allergiásoknál is.

A napokban várhatóan újra felerősödik majd a pollenterhelés. Fotó: Getty Images

Véget ért az allergiások szerencséje

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) polleninformációiból az is kiolvasható, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan a magas tartományban várható majd, az Epicoccumé pedig jellemzően közepes szinten marad. Rossz hír továbbá, hogy ugyan az elmúlt hét heves esőzései miatt összességében jelentősen csökkent a pollenterhelés, a napokban várhatóan újra felerősödik majd.

Így enyhítheted a panaszaidat

Ha allergiás vagy, érdemes megtenned minden tőled telhetőt azért, hogy csökkentsd a téged érő pollenterhelést, illetve enyhítsd a panaszai erősségét. Korábbi cikkünkben remek tanácsokat olvashatsz ahhoz, hogy jobban el tudd viselni a szénanáthát, de az alábbi infografikából is meríthetsz további ötleteket.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint tehát sokat könnyíthetsz a helyzeteden a maszkviseléssel és a gyógyszeres kezelés időben kezdésével, de legalább ilyen fontos az is, hogy naponta kimosd a hajadból a polleneket.

