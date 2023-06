Pollenhelyzet: szörnyű napok várnak az allergiásokra

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint a pázsitfűfélék és a csalánfélék virágporának koncentrációja országosan magas szintet ér el – az előbbinek ráadásul most van a csúcsidőszaka. Mindezek mellett a hárs, a fenyőfélék, a bálványfa, a szelídgesztenye, a bodza, az útifű, a lórom, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenje is kimutatható a levegőben – jellemzően kis mennyiségben, de helyenként a közepes szintet is elérheti egy-egy növény virágporának koncentrációja.

Szörnyű napok várnak az allergiásokra. Fotó: Getty Images

Egyre több növény okoz tüneteket

A napokban a gyékény, a sás, az ernyősvirágzatúak, továbbá már a kenderfélék pollenjére allergiások is tapasztalhatnak panaszokat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan az alacsony-közepes magas tartományban várható majd. Az elkövetkező időszakban tehát a pollenterhelés egyértelműen tovább emelkedik.

Ha utazni készülsz, ezekre figyelj

Ha allergiás vagy, valószínűleg te is igyekszel minden tőled telhetőt megtenni azért, hogy csökkentsd a téged érő pollenterhelést, valamint enyhítsd panaszaidat – erre pedig természetesen a nyaralás alatt is figyelned kell. Korábbi cikkünkben remek tanácsokat olvashatsz ahhoz, hogy jobban el tudd viselni a szénanáthát a jól megérdemelt, pihentető kiruccanás idején.

Ha pedig kirándulás közben parlagfűvel benőtt területre leszel figyelmes, fontos, hogy jelezd észrevételedet az illetékes hatóságoknak. Arról, hogy ezt hogyan tudod megtenni, az alábbi Nébih-videóban mindent megtudhatsz.

Ha pedig kíváncsi vagy, hogy magánszemélyként mi mindent tehetsz még az erősen allergén gyomnövény ellen, olvasd el korábbi cikkünket.

