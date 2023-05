Pollenhelyzet: sokat szenvedhetnek a héten az allergiások

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) polleninformációi szerint a következő időszakban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan a magas, illetve a nagyon magas tartományban alakul majd. Ezen növények pollenszezonja általában májusban-júniusban tetőzik, pollenjükre pedig nagyon sokan érzékenyek az országban.

A pázsitfűfélék közé tartoznak a gyepeket alkotó fajok mellett fontosabb gabonaféléink is, az utóbbi években pedig egyre több dísznövényként ültetett faj is megjelent hazánkban – olvasható az NNK ismertetőjében.

A fenyő- és csalánfélék is okozhatnak panaszokat

A fenyőfélék és a csalánfélék virágporának mennyisége most országosan a közepes tartományban alakul, illetve néhány napon elérheti a közepes szinten az útifű, a lórom, valamint a bodza pollenkoncentrációja is. Mindezek mellett ugyan alacsony koncentrációban, de jelen van a levegőben az ernyősvirágzatúak, a sás, az eperfafélék, a ciprus- és tiszafafélék, a dió, a tölgy, a nyír és a fűz pollenje it.

A hetekben tetőzik a pázsitfűfélék pollenszezonja. Fotó: Getty Images

A hétvégén elindult a hárs pollenszórása is – virágpora egyelőre alacsony koncentrációban van jelen a levegőben. Ezenkívül a kültéri allergén gombák spóraszáma is jellemzően alacsony szinten alakul, az Alternariáé azonban a közepes tartományt is elérheti időnként.

Erre figyeljenek az allergiások viharok idején

Amikor magas a pollenkoncentráció, akkor allergiásként nem árt óvatosnak lenni a viharok idején. Ilyenkor ugyanis a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, az apró részecskék pedig még a szokásosnál is hevesebb reakciót váltanak ki az érzékenyekből. Az allergiásoknak és az asztmásoknak tehát az NNK azt javasolja, hogy viharok idején tartózkodjanak beltéren, az ablakaikat pedig csukják be.

