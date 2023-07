Pollenhelyzet: fellélegezhetnek az allergiások, de csak átmenetileg

A naponta frissülő pollennaptár keddi adatai szerint a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja változatlanul magas szinten alakul az egész országban. Mindezek mellett számos egyébb allergén növény pollenje is kimutatható a levegőben – némelyik magas vagy közepes mennyiségben.

Örülhetnek a záporoknak az allergiások. Fotó: Getty Images

Átmeneti megkönnyebbülést hoznak a záporok

A következő napokban várható záporok és zivatarok hatására átmenetileg lecsökkenhet majd a pollenterhelés, az allergiások állapota azonban gyorsan visszaromolhat. A pázsitfűfélék pollenszezonjának csúcsidőszaka ugyanis még mindig tart, és már a szelídgesztenye, a hárs, a fenyőfélék, a bálványfa, a bodza, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások is tapasztalhatnak panaszokat – bár ez utóbbiak mennyisége még jellemzően alacsony szinten alakulnak.

Nehéz perceket okozhatnak továbbá a magas koncentrációjú az útifű, valamint az alacsony-közepes mennyiségben jelen lévő kenderfélék pollenszemei is. De a lóromra, a gyékényre, a sásra és az ernyősvirágzatúakra allergiásoknál is megjelenhetnek már a szokásos tünetek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma országosan a közepes-magas tartományban alakul, az Epicoccumé pedig jellemzően alacsony, ám helyenként közepes szintet ér el.

Nem csak a tüsszögés jelezhet allergiát

Az allergiáról a legtöbb embernek az orrdugulás, az orrfolyás és a gyakori tüsszögés jut eszébe. Bár ezek valóban gyakori allergiás tünetek, az irritáció nemcsak az orrot, hanem akár a szemeket is érintheti. Ahogy már korábbi cikkünkben is írtuk, a szemviszketés, a vörösség és a kötőhártya-gyulladás is utalhat pollenallergiára.

Szemeidet úgy óvhatod meg a legjobban az allergénekről és az irritációtól, ha nem vakargatod, dörzsölöd és fogdosod őket, a szabadtéri programok idején pedig napszemüveget viselsz. A praktikák mellett továbbá a gyógyszertárakban is találhatsz segítséget. A megfelelő, allergia elleni szemcseppek például remekül enyhítik a kellemetlenségeket.

