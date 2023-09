Pollenhelyzet: a hidegfront után újra szenvedést okoz a parlagfű

A naponta frissülő pollennaptár csütörtöki adatai szerint a parlagfű pollenkoncentrációja már csökkenő tendenciát mutat, azonban még mindig magas szintet ér el az egész országban. Emellett a csalánfélék virágpora közepes, míg a pázsitfűfélék, a citrus- és tiszafafélék, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a disznóparéj- és libatopfélék, valamint az üröm alacsony mennyiségben van jelen a levegőben.

Ezek a növények is okozhatnak tüneteket

A már említett allergének mellett az ernyősvirágzatúak, a rézgyom, a szerbtövis, a hárs, illetve a fenyőfélék pollenszemei is okozhatnak kellemetlen napokat az allergiásoknak – bár ezek is csupán csekély mennyiségben vannak jelen a levegőben.

Az NNGYK polleninformációiból továbbá az is kiderült, hogy a kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma most is magas vagy nagyon magas, míg az Epicoccumé közepes-magas szintet ér el országosan.

Most érdemes függönyt mosni

A tájékoztatás szerint mostanra nagy mennyiségű pollen ülepedhetett le a belső terekben, ugyanis az elmúlt hetekben tartósan nagyon magas szinten volt a pollenkoncentráció. Azonban a beltéri pollenterhelés hatékonyan csökkenthető, például portalanítással, szőnyegtisztítással, ágyneműcserével és függönymosással. Segíthet továbbá, ha a kora reggeli és az esti órákban szellőztetünk.

A parlagfűre érzékeny allergiások számára egyébként az NNGYK szerint továbbra is fontos a megfelelő gyógyszerek szedése, valamint szükség esetén a szakorvos felkeresése. A panaszok enyhítéséhez hozzájárulhatnak továbbá az alábbi tanácsok.